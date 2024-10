São Bernardo recebe Orquestra Innovare em duas apresentações

A OCI (Orquestra Contemporânea Innovare) está de volta em grande estilo para duas apresentações gratuitas, desta vez em São Bernardo – cidade onde o projeto nasceu – com olhar especial para a região, porém com a proposta de conquistar o mundo oferecendo boa música. O concerto Uma Orquestra no Cinema seráe em dois locais: dia 9 de novembro, às 20h30, no Auditório do Centro de Formação dos Profissionais da Educação, no Planalto, e no dia 10, às 11h, no Parque Engenheiro Salvador Arena, no Rudge Ramos.

Sob regência e direção artística do jovem maestro Fernando Mathias, os concertos terão repertório eclético, atrativo e diversificado, que pretende propiciar uma viagem através de diferentes estilos e épocas. O programa passa por obras de caráter mais clássico e erudito, como O Lago dos Cisnes (Tchaikovsky), mas também se mistura à cultura mais pop, não só da TV (com adaptações de temas do seriado Chaves), mas também dos desenhos e do cinema.

“O intuito é aproximar o público da realidade da orquestra com uma apresentação incrível. Queremos, justamente, chamar a atenção com um repertório altamente tradicional, que geralmente não está nas playlists das pessoas, e ao mesmo tempo trazê-las para perto da orquestra colocando aquilo que é muito popular e familiar para elas”, diz Mathias.