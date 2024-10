Palavra do Leitor - 31 de outubro de 2024

Diversidade sexual – 1

‘Vereadores cobram explicação sobre palestra trans em escola’ (Política, ontem). É papel da escola abordar este tipo de assunto porque somente quando aprendemos sobre o mundo que nos rodeia, com seriedade, poderemos diminuir o preconceito, a violência e oferecer informações às famílias que passam por está situação! A ignorância vai causar ainda mais sofrimento.

Sandra Pontello

do Instagram

Diversidade sexual – 2

A palestra é feita para adolescentes que já têm os hormônios no teto, estão na fase de descobertas, no âmbito escolar cometem bullying com quem se apresenta minimamente fora dos padrões. A palestra é necessária, é maravilhosa. Getúlio invadiu a escola pegando um fragmento da palestra, com uma foto de um homem trans grávido (por que possui útero). É uma realidade social, existe, e por que não preparar os jovens para entender essa realidade? Para que esse circo? Por que frisar que é cristão? Querem marginalizar o público trans? Foram tantas fake news propagadas de sexta para cá, de quem não faz ideia nenhuma sobre essa temática. Getúlio foi eleito na base da espetacularização, expondo questões pessoais, eu já fui exposto por ele, esse homem é desumano, Getúlio se diz cristão e só destila ódio, isso deveria chocar os conservadores cristãos, mas preferem se incomodar com a vida alheia, com quem está apenas tendo um modo de vida diferente do seu. Vergonhoso tudo isso que acontece na minha cidade.

Fábio Pawlyszyn

São Caetano

Privatização das escolas

‘Leilão para privatizar construção de escola em Diadema será no dia 4’ (Setecidades, ontem). Conforme reportagem do nosso sempre confiável Diário, eu, como conhecedor educacional, vejo com muita satisfação que o governador do Estado de São Paulo, competente e sensível à boa educação, diante das novas regras educacionais, com novo currículo pedagógico, entendeu que as nossas escolas não estão preparadas adequadamente para oferecer aos alunos os espaços necessários para atender a grade curricular diversificada. Não se pode atender às novas necessidades da educação com escolas inadequadas estruturalmente, conservadas por um custo alto. A privatização mantém as escolas à altura das necessidades dos alunos, com maior segurança. É importante ressaltar que a Apeoesp, que representa os professores, manifestou-se. No entanto, se as escolas se adequarem materialmente, os professores terão também um melhor espaço de trabalho. Estas mudanças serão ótimas. E é dever de todos querer o melhor. Não existe na matéria modificação de vínculo professor-Estado. Senhores educadores, pais e alunos, nunca tivemos no Estado um governo de fato que procurou o melhor para todos, uma escola do Estado com status de particular. Parabéns, governador, acredito na sua força de trabalho.

Euclides Marchi

Santo André