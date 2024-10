Internazionale vence e diminui para 4 pontos a vantagem do Napoli na liderança do Italiano

A Internazionale diminuiu para 4 pontos a vantagem do Napoli na liderança do Campeonato Italiano, ao vencer o Empoli, fora de casa, por 3 a 0, nesta quarta-feira, em jogo válido pela décima rodada. Com o resultado, o time de Milão chegou aos 21 pontos, contra 25 da equipe de Nápoles.

A Inter teve domínio total do jogo e ainda foi beneficiada, aos 31 minutos, quando Goglichidze recebeu o cartão vermelho por falta violenta.

Apesar da superioridade em campo, a Inter só foi marcar os gols na etapa final. Frattesi, aos cinco minutos, abriu o placar, após acertar belo chute de pé esquerdo. O mesmo jogador, em finalização da entrada da área, aumentou a vantagem para os visitantes, aos 22 minutos. A vitória da Inter foi concretizada aos 34, com bela conclusão do artilheiro argentino Lautaro Martinez.

A Atalanta assumiu a terceira colocação, com 19 pontos, depois de vencer, em casa, por 2 a 0, o Monza, 17º colocado, com oito pontos. Os gols só saíram na etapa final e foram marcados por Samardzic (aos 25 minutos) e Zappacosta (43).

Já a Juventus decepcionou seu torcedor, ao só empatar, por 2 a 2, em Turim, frente ao Parma. Com isso, o time foi a 18 pontos, caindo para a quarta colocação, enquanto os visitantes foram a nove pontos, na 14ª posição.

Del Prato abriu o placar para o Parma, aos três minutos de jogo, mas McKennie empatou aos 31. Sohm, aos 38, colocou mais uma vez os visitantes em vantagem, enquanto Weah, aos 49, também da primeira etapa, garantiu pelo menos um ponto aos anfitriões.

Em Veneza, o Venezia saiu da lanterna e pulou para o 18º lugar (oito pontos), ao derrotar a Udinese (sétima, com 16) por 3 a 2, de virada. A equipe e Údine abriu 2 a 0 em 25 minutos, com gols de Lovric e Bravo.

Pohjanpalo, de pênalti, diminuiu para o Venezia, aos 41 da primeira etapa, mas a virada veio no segundo tempo. Caviglia empatou aos 11 e Pohjanpalo, de novo de pênalti, fez o terceiro aos 41 minutos.