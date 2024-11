Pesquisa em andamento. A escada, seu madeiramento. Acessibilidade pioneira. O filho Persi..., ...o menino Perseu (ou Pérsio).

ERA UMA CASA...

Assisti emocionado ao vídeo de nosso bate-papo sobre a Casa Amarela. Durante a conversa improvisada a gente acaba não se dando conta do volume e da riqueza das informações que vão se sucedendo. O resultado é primoroso.

Parabéns à toda equipe técnica responsável pela gravação e finalização do programa. Oxalá a divulgação venha a redundar em novas informações e pistas, que permitam ampliar o conhecimento sobre esse episódio substancial para a memória e identidade de nossa região.

Antonio de Andrade

AMARELA, MUITO LINDA...

Gostaria de agradecer em nome do corpo discente, docente e dos funcionários da FSA pelo carinho e atenção que dedicam na divulgação deste patrimônio que é a Casa Amarela - um legado do ABC colocado sob nossa guarda, dentro do campus.

Voltamos a nos colocar à disposição para recebê-los e, quem sabe, podermos receber um encontro de memorialistas para discutir a paisagem cultural herdada do Sítio Tangará.

Enrique Staschower

VANGUARDA

Pesquisando a Casa Amarela, temos uma joia na mão. A rampa que o imóvel ganhou, a preocupação com a acessibilidade numa época em que não se falava nisso, nem se tinha leis a respeito. Uma casa muito vanguardista.

Ana Amaral Bueno

CULTURA

A memória é o cimento social que nos une, que cria um passado comum. A ideia de formarmos um grupo no ABC que é herdeiro de relações de saúde, de indústrias. Uma transformação que se expressa dentro desta paisagem. Estamos cientes de que a Casa Amarela é uma parte da memória não só da Fundação Santo André, mas de todo o ABC.

Enrique Staschower

ETERNIDADE

O Gipem (Grupo Independente de Pesquisadores) não acabou. Ficou nas nossas cabeças. Cada um continua com suas pesquisas. A Casa Amarela, para mim, está entre aquelas boas memórias da infância.

Antonio de Andrade

Crédito da foto 1 – Acervo: Centro de Memória da FSA

TRANSFORMAÇÃO. O Sítio Tangará perdeu seu campo de golfe formado por nove buracos, mas não virou mais um loteamento urbano; resistiu; se transformou num espaço do saber que aos poucos vai sendo explicado por quem quer conhecer, em detalhes, toda a sua história

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 3 de novembro de 1994 – Edição 8848

MANCHETE – Exército quer cassar os 300 chefões do tráfico no Rio.

‘TÁ NAMORANDO’ – De braços dados, o presidente Itamar Franco e a professora June Drummond foram assistir ontem à tarde (2-11-1994) ao filme “Forrest Gump”, em cinema de um shopping em Brasília.

EM 3 DE NOVEMBRO DE...

1904 – Foi ontem inaugurado oficialmente o cemitério de Vila Mariana, na Capital.

Roma, 2 – A romaria aos cemitérios, em toda a Itália, foi extraordinária.

Rio, 1 – Terça-feira última foi distribuído o primeiro número da “Emancipação”, órgão da Liga das Artes Gráficas e do Proletariado geral.

1949 - Constituída a Companhia Cinematográfica Vera Cruz, em São Bernardo.

HOJE

Dia da instituição do Direito de Voto da Mulher brasileira, cf. cláusula incorporada em 3 de novembro de 1932 no Código Eleitoral.

E mais:

Dia do Barbeiro, Cabeleireiro e Artes Afins (celebrado também em 19 de janeiro)

Igreja faz a solenidade a todos os santos.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Gabriel Monteiro (SP); Granja e Santana do Acaraú (CE), Ingá (PB) e Munhoz de Melo (PR).

São Martinho de Lima

3 de novembro

Ou São Martinho de Porres (Lima, Peru, 1579 – 1639). Chamado de “o padre negro dos milagres”. Uma vida dedicada aos desamparados. Com as esmolas recebidas, fundou, em Lima, um colégio só para o ensino das crianças pobres, o primeiro do Novo Mundo. É considerado o padroeiro dos barbeiros.

Ilustração: Franciscanos (divulgação)