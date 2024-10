Caminhoneiro aciona PM por tentativa de sequestro, mas é preso com maconha

Um caminhoneiro, de 23 anos, foi preso em flagrante com 4,5 toneladas de maconha no bairro Novo Jardim Stabile, na cidade de Birigui, no interior de São Paulo, na terça-feira (29). O suspeito acionou a Polícia Militar após sofrer uma tentativa de sequestro no trajeto.

Quando as equipes chegaram ao local, encontraram a suposta vítima muito nervosa e com ferimentos nos joelhos e pés. O homem informou que vinha do Mato Grosso do Sul com o caminhão de um tio para entregar uma carga em Birigui, quando foi abordado por quatro suspeitos armados que teriam tentado sequestrá-lo.

As equipes questionaram qual era o carregamento do caminhão, mas o motorista tentava mudar de assunto, o que despertou a atenção dos PMs.

Quando os militares se aproximaram do veículo, sentiram um forte odor de maconha na carroceria. Durante a vistoria, os policiais encontraram centenas de pacotes da droga, além de R$ 3 mil em espécie e dois celulares.