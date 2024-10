Caça aos doces começa amanhã em shopping de São Caetano

A diversão do Halloween se inicia a partir desta quinta-feira (31) no ParkShopping São Caetano. Entre as atividades que seguem até 3 de novembro, estão caça aos doces, maquiagem temática e a presença de personagens fantasmagóricos.

Segundo o centro comercial, a programação começa na Hotzone, onde a criançada participa de uma oficina para personalizar um monstro de papel. Por lá, também será possível escolher de graça uma maquiagem temática em alusão ao Dia das Bruxas.

Já a tradicional caça aos doces desafio os pequenos a descobrir quem roubou as guloseimas. Com um percurso decorado à data, a tarefa será guiada por dicas escondidas em QR Codes pelo empreendimento.

PARA PARTICIPAR

De acordo com o ParkShopping São Caetano, para participar da caça às gostosuras é preciso resgatar um ingresso na área de ''Eventos e Atrações'' do aplicativo Multi. Já na travessura de maquiagem, o resgate é pelo app MultiVocê.