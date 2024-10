Planos de se mudar? Neymar Jr. compra terreno de 150 mil reais nos Estados Unidos

Neymar Jr. está com planos de se mudar para os Estados Unidos? Bom, não sabemos, mas fato é que o jogador comprou um terreno na região de Bal Harbour, em Miami, segundo o Wall Street Journal.

O local foi adquirido por 26 milhões de dólares, ou quase 150 mil reais na cotação atual. Atualmente, Neymar, Bruna Biancardi e Mavie, filha do casal, moram na Arábia Saudita, onde ele defende o time Al-Hilal.

Ainda não se pode afirmar, como já comentamos, que a família passará a morar em Miami. No entanto, a notícia da compra do terreno levantou rumores de uma possível ida do craque para o time local Inter Miami, clube que hoje conta com Lionel Messi no elenco, jogador que já dividiu os gramados com Neymar no Barcelona FC.

O que será que vem por aí?