Dona Kika, mãe de Sabrina Sato, rasga elogios ao genro Nicolas Prattes

Genro dos sonhos! Dona Kika, mãe de Sabrina Sato, é só elogios para o noivo de sua filha, o ator Nicolas Prattes, que está no ar em Mania de Você, novela das nove da Rede Globo.

Através de um comentário em uma publicação do ESTRELANDO, Dona Kika falou com carinho de Prattes e da relação que ele mantém com a enteada e toda a família.

Sempre muito gentil, escreveu ela em uma notícia do ator com a neta.

Vale pontuar que Nicolas e Sabrina estão esperando o primeiro filho. A apresentadora já é mãe de Zoe, fruto do antigo relacionamento com o ator Duda Nagle.

Nos últimos dias, Sabrina Sato participou do programa Sobre Nós Dois e revelou que sua mãe foi a responsável por deixar escapar o seu relacionamento com Prattes.