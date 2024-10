CCXP24: Paris Filmes confirma participação com conteúdo inédito de “Bailarina", do universo de John Wick

A CCXP24, o maior festival de cultura pop do mundo, anuncia a participação da Paris Filmes, a maior distribuidora independente de filmes do Brasil, que vai apresentar conteúdos especiais do estúdio norte-americano Lionsgate em um painel dedicado ao lançamento do filme ‘’Bailarina’’. Estrelado por Ana de Armas, o longa ainda conta com Anjelica Huston, Gabriel Byrne, Lance Reddick, Catalina Sandino Moreno, Norman Reedus no elenco, com participações de Ian McShane e Keanu Reeves. A obra faz parte do universo expandido de John Wick e tem estreia prevista para 5 de junho de 2025. O painel acontece no Palco Thunder by Claro tv+ no dia 08 de dezembro, no domingo. Detalhes da programação completa serão divulgados em breve através do site e das redes sociais do festival.

No novo filme, a atriz Ana de Armas interpreta Eve Macarro, uma jovem assassina treinada nas tradições dos Ruska Roma. Os eventos se passam entre os acontecimentos de John Wick: Capítulo 3 – Parabellum e John Wick: Capítulo 4. Dirigido por Len Wiseman e escrito por Shay Hatten, o filme é baseado em personagens de Derek Kolstad e produzido por Basil Iwanyk, Erica Lee e Chad Stahelski.

CCXP e Paris Filmes – Uma década de parceria

Além do conteúdo inédito, a Paris Filmes e Lionsgate celebram sua longa trajetória no festival. Desde 2015, a distribuidora tem marcado presença com grandes lançamentos e convidados. Em 2016, trouxe Carlos Villagrán, o Quico de Chaves, para promover ‘’Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola’’. Em 2017, o elenco de ‘’Power Rangers’’ foi um destaque eufórico para os fãs.

O grande marco ocorreu em 2022, quando Keanu Reeves esteve presencialmente para promover ‘’John Wick 4: Baba Yaga’’, quebrando recordes de público. Em 2023, Ingrid Guimarães e Tatá Werneck participaram do painel de ‘’Minha Irmã e Eu’’, enquanto Maria e Milhem Cortaz promoveram ‘’Bandida: A Número Um da Rocinha’’, além da presença de Jesuíta Barbosa, que vai viver Ney Matogrosso no filme “Homem com H”, que estreia em 2025.

Serviço CCXP24?

Datas: de 5 de dezembro a 8 de dezembro de 2024.???

Local: São Paulo Expo - Rodovia dos Imigrantes, 1,5KM - São Paulo/SP

Mais informações em: https://www.ccxp.com.br/

Horário de funcionamento do evento:

Unlock CCXP (03 e 04/12/2024): horários a definir

Spoiler Night (04/12/2024): das 18h às 21h [acesso restrito a convidados e a ingressos Unlock e Epic Pass]

Quinta-feira (05/12/2024): das 12h às 21h??

Sexta-feira (06/12/2024): das 12h às 21h??

Sábado (07/12/2024): das 11h às 21h??

Domingo (08/12/2024): das 11h às 20h