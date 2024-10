Espetáculos que conectam gerações acontecem nos sábados do Sesc São Caetano

O Sesc São Caetano apresenta uma programação especial de espetáculos para toda a família, com atrações que celebram a diversidade cultural e artística, proporcionando momentos únicos de lazer e reflexão aos sábados de novembro, sempre as 16h30. Pensando no fortalecimento dos laços familiares e na importância de espaços de convívio que estimulem a criatividade e o diálogo entre gerações, os eventos abordam temas como imaginação, sonhos, aceitação e coragem, oferecendo experiências lúdicas para crianças e adultos. Ingressos à venda na rede SescSP, crianças até 12 anos retiram, mas não pagam.

Espetáculos Diversos para Diferentes Gerações

Dia 2/11

Raiz do Sonho

Com a Cia. Quinquió

Livremente inspirada na obra do poeta Manoel de Barros, a peça narra a história de uma menina sonhadora que vive num vilarejo próximo a um rio e que, diante de dificuldades, encontra força para perseguir seu grande sonho.

Dia 9/11

A Princesa e a Costureira

Com Teatro da Conspiração

O Teatro da Conspiração adapta o livro de Janaína Leslão para contar a história de Cíntia, uma princesa que, prestes a se casar com um príncipe, se apaixona pela costureira responsável pelo seu vestido de noiva. A peça, com temática LGBTQIAPN+, traz uma reflexão leve e divertida sobre as diferenças.

Dia 16/11

No Varal

Com a Cia. Trupe Liuds,

O espetáculo traz os palhaços Candango e Torradinho, que penduram no varal situações e personagens vividos no cotidiano dos quintais de periferia, criando uma narrativa divertida e repleta de reflexões sobre as transformações diárias da sociedade.

Dia 23/11

Caixa Casa Mundo – Histórias re-veladas ou sobre como vencer os monstros

Com a Coletiva Pontos de Fiandeiras

O espetáculo utiliza o canto dos passarinhos como metáfora para revelar segredos e encorajar personagens a enfrentarem monstros em suas vidas. Uma história poética que pede amor e cuidado para viver com liberdade.

Dia 30/11

Banda Cosmoceânica

"Pra dançar e pra sonhar"

Um show cênico repleto de música, imaginação e sonhos. A pequena Maria e seu amigo imaginário astronauta convidam o público a redescobrir o mundo através de músicas dançantes e narrativas lúdicas. Um convite a crianças e adultos para embarcarem nessa jornada intergaláctica.

SERVIÇO:

Sesc São Caetano

Rua Piauí, 554 - Santa Paula – São Caetano do Sul

Dias: 2, 9, 16, 23, 30 de novembro

Horário: 16h30

Recomendação etária: Livre

Ingresso: R$ 40,00 / R$ 20,00 / R$ 12,00 / crianças até 12 anos, ingresso gratuito

Telefone para informações: (11) 4223-8800

Para informações sobre outras programações acesse o portal sescsp.org.br/saocaetano

Funcionamento Espaço Brincar - De segunda a sexta, 9h às 20h, sábados e feriados, das 9h às 17h30. ?

Horário de atendimento do Sesc São Caetano – De segunda a sexta, 11h às 20h, sábados e feriados, das 9h às 17h30.