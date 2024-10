Diddy Combs exigia mulheres sem celulite e com menos de 63 quilos em suas festas, revela organizadora

Sean Diddy Combs supostamente tinha uma lista de exigências para as mulheres que frequentavam as suas polêmicas festas, incluindo peso máximo, requisitos físicos específicos, dress code e até restrições sobre comprimento de cabelo. O artista está preso com as acusações de tráfico sexual, conspiração por extorsão e promoção de prostituição. Recentemente, também foi acusado de estupro.

Uma organizadora, que trabalhou com o rapper nos anos de 2004 e 2005, disse ao New York Post que ela mantinha uma balança no carro para realizar a pesagem das convidadas e garantir que nenhuma excedesse o limite de peso, que era de cerca de 63 quilos.

- Fazíamos uma pesagem, se necessário. As meninas tinham que ser jovens e gostosas, então eu sempre tinha uma balança por perto, caso precisasse ter certeza. O número era 63 quilos, mas se uma garota fosse muito alta, havia um pouco de discrição envolvida.

A mulher, que prefere permanecer anônima ainda listou que Diddy também não permitia presença de mulheres com celulite e tinha regras relacionadas até ao corte de cabelo.

- Sem flacidez, sem celulite. Sem piercings ou tatuagens excessivas. Sem cabelo curto. E as meninas tinham que ser jovens e gostosas.

Em seguida, disse qual eram os tipos de roupa que deveriam ser usadas:

- Sem calças. Sem jeans. Sem sapatos baixos. Cada garota tinha que usar um vestido de festa, de preferência bem curto, apenas o suficiente para cobrir suas nádegas, mas não mais longo do que o meio da coxa. Decote à mostra. E cada uma delas tinha que usar saltos altos. Esse, não houve exceção: saltos altos.

Em relação à idade das convidadas, não havia uma regra. A organizadora de festas revela que não sabia que era esperado que as mulheres tivessem relações sexuais com outras pessoas nos eventos.

- Era não pergunte, não diga. Na época, eu era muito jovem e honestamente pensei que não estávamos perguntando a idade delas por causa das leis sobre bebidas. Eu nunca fiquei por perto para os Freak Offs e não tinha ideia de que essas garotas eram esperadas para fazer sexo com as pessoas.

Outra informante falou com o veículo sobre a sua experiência como dançarina no VMA de 2005, quando Diddy se apresentou. Na época ela tinha apenas 20 anos de idade e receberia o cachê de 1400 reais, porém poderia ganhar um adicional de 5700 caso fosse à residência do artista mais tarde para dançar mais. Ela disse não foi, pois a proposta parecia suspeita.

- Outras garotas foram, e então realmente não queriam falar sobre o que aconteceu lá.

Filhos de Diddy

Cristian, Quincy e Justin, filhos de Diddy, teriam entrado em uma discussão calorosa com Ray J durante a festa de Halloween da Unruly Agency, da influenciadora Tara Electra, em Los Angeles, Estados Unidos. Segundo informações do TMZ, eles estavam prontos para entrar em uma briga física com o cantor e compositor na tentativa de defender o pai.

Os herdeiros de Diddy supostamente ficaram incomodados com comentários feitos por Ray J sobre o rapper e o cercaram no estacionamento enquanto ele deixava o evento acompanhado de sua equipe. Quem teria apartado a briga, que começou a ficar cada vez mais acalorada, seria Chris Brown, que presenciou o momento e teria decidido intervir, acalmando o empresário do cantor e afastando Justin e Christian.

Porém, esta não teria sido a primeira vez que os três confrontaram Ray J sobre o assunto. Apesar de estar disposto ao diálogo com o trio, o cantor teria ficado disposto a brigar após os filhos de Diddy fazerem comentários desrespeitosos a ele.