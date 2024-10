Um filme foi rodado. O ano: 1961. Nas imagens, uma casa... ...uma capela, um campo de golfe. História registrada.

Antonio de Andrade nunca mais retornara ao Sítio Tangará, local das filmagens que realizou quando adolescente. Ao retornar outro dia, 60 anos depois, se admirou: a velha Casa Amarela está linda, intacta, maravilhosamente bem conservada.

Então comecei a filmar...

Depoimento: Antonio de Andrade

Aquele espaço era ocupado pela Willys Overland do Brasil (com fábrica na Estrada do Taboão, onde depois foi a Ford). Norte-americanos da Willys usavam o espaço para jogar golfe nos finais de semana.

Havia um casal de caseiros. A esposa tinha um parentesco com minha mãe. Por isso nós tínhamos acesso ao sítio.

Os americanos precisavam de garotos para carregar os tacos. Um dos americanos fazia filmagens. Passei a ser o seu “caddie” e a observar como ele operava a filmadora.

Certo dia: “Acabou meu contrato na Willys. Vejo que você gosta das filmagens. A filmadora é sua. E já está com filme, está carregada”, disse o americano.

Comecei a filmar, tudo muito tremido. Guardei o filme a vida toda.

NOTA DA MEMÓRIA – Professor Andrade sempre gostou de cinema. Admirava um tio que já filmava desde os anos 1940. E veio a convivência com o americano que também filmava e jogava golfe no Sítio Tangará.

Pelas décadas afora, Andrade estudou a arte cinematográfica. Na Metodista, criou um curso pioneiro de memória, o que motivou novos aficionados pelo tema.

Quanto às cenas que Andrade registrou em 1961, elas ilustram sua entrevista e a dos professores Enrique e Ana ao DGABC-TV. Imagens únicas, à disposição de todos os interessados.

NO AR – A história da Casa Amarela. Uma aula com os professores Enrique Staschower, Ana Amaral Bueno e Antonio Bueno, edição para o site www.dgabc.com.br e demais plataformas do Diário

AMANHÃ – Professor Enrique e a Casa Amarela: é lógico que Dona Lucy Simonsen Murray teve o apoio do irmão (Roberto Simonsen) e a casa é recheada de parapeitos, pingadeiras, cerâmicas, piso que remetem à Cerâmica São Caetano.

Crédito da foto 1 – Michele dos Santos/DGABC-TV

Crédito das fotos 2, 3, 4 e 5 – Antonio de Andrade

IMAGENS RECUPERADAS.

1 - Professor Antonio de Andrade no DGABC-TV e instantâneos da filmagem no Sítio Tangará em 1961:

2 - O menino Perseu (ou Pérsio), filho dos caseiros

3 – Primos do Andrade correndo no campo de golfe

4 - O garoto Perseu (ou Pérsio) empinando pipa no campo

5 - A bela igreja, posteriormente demolida

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 30 de outubro de 1994 – Edição 8845

POLÍTICA – Líderes do PT e PTB admitiam a polarização dos dois partidos no Grande ABC, o que vinha se repetindo desde 1988.

Reportagem: Ricardo Criez.

GARIMPO URBANO – Curucutu era a Serra Pelada do Grande ABC. Operários analfabetos viviam da extração de areia neste bairro afastado do Riacho Grande, em São Bernardo, sem transporte, água encanada e posto de saúde.

Reportagem: Isabel Contadório e Koldemay A.C. (fotos).

EM 31 DE OUTUBRO DE...

1904 – Um comunicado emitido no Alto da Serra (Paranapiacaba) e publicado pelo Estadão punha dúvidas sobre as eleições realizadas no Distrito de Ribeirão Pires em 30 de outubro (de 1904):

Protestamos contra a eleição de hoje sob pena de resignarmos os cargos para os quais fomos eleitos.

Houve irregularidades, votando alguns sem títulos e em duplicata, em lugar de ausentes.

Eu, como juiz de paz, não presidi a mesa. Pedimos nova eleição.

Assinavam: Manuel Lopes, 3º juiz de paz em exercício; João Manuel Antunes, juiz de paz eleito; Manuel Armant, 1º suplente.

1954 – Reportagem do Estadão denunciava o estado precário da Estação de Santo André: mal instalada, antiquada, com dois postigos apenas que serviam a dezenas de milhares de pessoas, o que provocava longas filhas para compra de passagens.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Pedreira, criado em 1896, quando se separa de Amparo.

No Rio Grande do Sul, Bom Retiro do Sul e Garibaldi (RS)

No Paraná, Canoi Bonito e Morretes

No Maranhão, Coelho Neto e Sambaíba

Em Goiás, Mineiros, Palminópolis e Pontalina

No Pará, São Miguel do Guamá e Viseu

E mais: Marechal Floriano (Espírito Santo) e Penaforte (Ceará).

HOJE

Dia do Saci e das Bruxas (ou Halloween)

Dia do Repórter Policial

Dia da Dona de Casa

Dia Mundial da Economia e da Poupança

Dia Mundial do Comissário de Bordo

Dia da Reforma Protestante no Brasil e na Alemanha.

Santo Afonso de Palma

31 de outubro

Ou Afonso Rodrigues (Espanha: Segóvia 1532 – Palma, Ilha de Maiorca, 1617). Irmão leigo e porteiro no colégio jesuíta de Monte Sion, em Palmas de Maiorca, no Mediterrâneo. Procurado por grande número de pessoas em busca de aconselhamentos.

Ilustração: Canção Nova (divulgação)