Obituário - 30 de outubro de 2024

SANTO ANDRÉ

Cleomilton Alves Bezerra, 81. Natural do Caldeirão Grande (Bahia). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Neide de Paula, 79. Natural de São Caetano. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 25. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Neiva Lazarini de Oliveira, 76. Natural de Bebedouro (SP). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 25. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Solange de Fátima Mota Afonso, 66. Natural do Coração de Jesus (Minas Gerais). Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Dia 25. Memorial Jardim Santo André.

Rogério Zanolli, 58. Natural de Santo André. Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Supervisor de produção. Dia 25. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.0

Nadir Nazaré da Silva, 57. Natural de Tarabaí (SP). Residia na Vila bela Vista, em Santo André. Auxiliar de produção. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Fernandes Beber, 49. Natural de Santo André. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Ady Maebuti, 93. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Copacabana, em São Bernardo. Dia 25, em Santo André. Cemitério Campo Grande, em Santo Amaro, Capital.

Roseli Jayme, 51. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 25, em Santo André. Cemitério da Paz, no Morumbi, em São Paulo, Capital.

SÃO CAETANO

Vaner Versore, 87. Natural de São Caetano. Residia no bairro Pedreira, em São Paulo. Dia 25. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Ricardo de Lima, 37. Natural de São Caetano. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 25. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Terezinha Maria da Costa, 91. Natural de Euclides da Cunha (Bahia). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.

Benvindo Antonio da Silva, 88. Natural de Iramaia (Bahia). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.

José Marcello Barbosa, 86. Natural de Olímpia (SP). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 25. Jardim da Colina.

Nedi Portela Dias, 85. Natural de Poções (Bahia). Residia no bairro Eldorado. Dia 25. Cemitério Municipal Lucaia I, em Lucaia, distrito de Planalto (Bahia).

Maria Regina Cordon, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.

Antonio Carlos dos Santos, 74. Natural de Monte Belo (Minas Gerais). Residia no bairro Taboão. Dia 25, em Diadema. Cemitério Municipal de Paulínia (SP).

Sônia Maria dos Santos, 68. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.

Antonio Carlos Veloso, 65. Natural de Guaxupé (Minas Gerais). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.

Miriam da Silva Severo, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.

Marcelo da Silva, 42. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Odair Vasques Goz, 72. Natural de Mauá. Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Dia 25, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.