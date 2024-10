Bronca de Adriane Galisteu, mais brigas e até punição... Veja tudo que rolou nesta madrugada de A Fazenda 16

O fogo no parquinho não para! Os participantes de A Fazenda 16 estão tendo noites cada vez mais agitadas, e a madrugada desta quarta-feira, dia 30, não foi diferente. Com bronca da Adriane Galisteu, brigas entre os peões e até punição proposital, a noite foi bem movimentada; veja:

Bronca da Adriane Galisteu

Galisteu é a apresentadora do programa e durante a formação da roça rebateu um comentário feito pela Camila Moura. A peoa acusou Sacha Bali de a estar coagindo ao vivo, e ele se defendeu:

- Eu nunca tentei te coagir, Camila.

No entanto, a influenciadora digital continuou não gostando da atitude dele e apelou para Adriane:

- Está vendo, Dri? Ele está fazendo ao vivo.

Indignado, Sacha respondeu:

- Oxe, eu estou respondendo, cara. Pelo amor de Deus, eu estou te respondendo!

- Ele está respondendo o seu voto, deixa ele falar, reforçou Galisteu, dando uma pequena bronca na ex do Lucas Buda.

- Ele está falando que não tenta me coagir, mas ele tenta o tempo todo, finalizou a influenciadora enquanto limpava as lágrimas.

Camila foi vetada da Prova do Fazendeiro, que acontece nesta quarta-feira, dia 30, e foi a primeira confirmada na roça. Além dela, Luana Targino, Sacha e Yuri Bonotto também estão na baia e disputam a prova para ver quem se salva da roça.

Punição proposital

Luana voltou para a fazenda para causar! A peoa se revoltou com comentários que ouviu e ameaçou causar uma punição cada vez que se sentir desrespeitada. Em uma conversa com Flora Cruz, a participante disse que não aguenta mais Zé Love e desabafou:

- Essa semana inteira fico andando pela casa e só escuto indiretas para mim, piadinhas, se ele não me respeitasse, como eu não consigo no tete a tete com ele, porque ele mexe com o meu psicológico eu não aguento, então eu vou causar punição.

Ao ouvir a conversa, o ex-jogador de futebol falou:

- Ela ameaça, ela joga as coisas, ela cospe e eu que sou [o errado].

Em seguida, Albert saiu disparado e foi confrontar a peoa:

- Você lá embaixo me colocou no balaio, eu te ameaço de alguma coisa?

- Gente, eu estou falando o que de tu, menino? Tu está gritando por quê? Eu jamais falei que me ameaça, eu disse que estou me sentindo oprimida e ameaçada e estou mesmo, disparou Luana.

Depois da troca de farpas, a peoa ouviu mais conversas sobre ela e resolver cumprir sua palavra: causar uma punição. Ela foi usar uma garrafa de água na área dos animais, deixando a casa toda sem ovo e café até a próxima reposição.

Gui X Fernando

Teve muita treta também! Gui e Fernando trocaram farpas na cozinha da casa:

- Se eu quiser lavar a louça, como já lavei várias vezes e se eu quiser fazer uma outra coisa eu vou fazer e ponto final, disparou Gui.

Em tom de deboche, o outro peão rebateu:

- Vai fazer uma crepioca, patético.

Gui respondeu:

- Patético é o senhor, o senhor é muito patético.

E Fernando reagiu à altura:

- Senhor não, pode chamar de você. Liga para a minha assessora e a gente marca uma reunião para a gente conversar.

O outro peão finalizou:

- Uma nada, uma nada, ninguém olha para você quando você passa perto. Patético é você. Não me mande beijo porque é só isso que você sabe fazer.

Yuri X Zé Love

E claro que as tretas não parariam só no Gui e no Fernando! Yuri e Zé Love discutiram e o ex-jogador acusou o peão de estar apaixonado por Sacha:

- Vou te chamar de Sacha.

E Yuri rebateu:

- Pode chamar porque é um cara que eu sou muito fã pelo trabalho dele, pelo jogo dele.

- Fã não, você está apaixonado, falou o participante.

E Yuri confirmou:

- Mano, pode ser paixão então. Pode ser paixão pelo meu amigo, meus amigos aqui de verdade, eu sou apaixonado pelo Gui, pelo Sacha, apaixonado por uma pessoa justa e verdadeira aqui.

Além disso, eles trocaram xingamentos, vish!