Inundações na Espanha deixam 51 mortos e dezenas de feridos

Autoridades espanholas informaram nesta quarta-feira, 30, que 51 pessoas morreram depois que enchentes repentinas varreram carros, transformaram ruas em rios e interromperam linhas ferroviárias e rodovias. Os serviços de emergência da região leste de Valência confirmaram o número de mortos.

Tempestades na terça-feira, 29, causaram inundações em uma ampla faixa do sul e leste da Espanha. Um trem de alta velocidade com quase 300 pessoas a bordo descarrilou perto de Málaga, embora as autoridades ferroviárias tenham dito que ninguém ficou ferido. O serviço de trem de alta velocidade entre a cidade de Valência e Madri foi interrompido, assim como várias linhas de passageiros.

Inundações com água cor de lama derrubaram veículos pelas ruas em velocidades assustadoras. Pedaços de madeira são vistos rodopiando em meio a artigos domésticos levados pela água. A polícia e os serviços de resgate usaram helicópteros para retirar pessoas de suas casas e carros.

Mais de 1.000 soldados das unidades de resposta a emergências da Espanha foram enviados às áreas devastadas e o governo central da Espanha criou um comitê de crise para ajudar a coordenar os esforços de resgate.

As tempestades devem continuar até quinta-feira, 31, de acordo com o serviço meteorológico nacional do país.

A Espanha tem passado por tempestades de outono semelhantes nos últimos anos. Espanhóis ainda estão se recuperando de uma seca severa no começo deste ano. Cientistas dizem que episódios crescentes de clima extremo provavelmente estão ligados à mudança climática. Fonte: Associated Press.