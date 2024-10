Bolsas da Europa recuam com busca por segurança em meio a incertezas sobre eleição nos EUA

Por Sergio Caldas

São Paulo, 30/10/2024 - As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta quarta-feira, com investidores buscando refúgio em ativos considerados mais seguros em meio a incertezas sobre a eleição presidencial nos EUA, apesar de dados de crescimento melhores do que o esperado da zona do euro.

Por volta das 7h15 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 caía 0,75%, a 514,10 pontos.

A proximidade da eleição à Casa Branca nos EUA, com crescente probabilidade de que o republicano Donald Trump saia vitorioso, leva investidores na Europa a evitar ações e a procurar ativos mais seguros, caso do ouro, que renovou máxima histórica mais cedo, e dos Treasuries, cujos juros recuam, refletindo queda nos preços dos títulos que formam a dívida federal americana.

Neste cenário, números positivos de crescimento da zona do euro e de vários países do bloco ficaram em segundo plano.

No terceiro trimestre, o Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,4% ante os três meses anteriores, superando expectativas de alta de 0,2%. Apenas na Alemanha, a maior economia europeia, o PIB avançou 0,2% no período, desafiando previsão de estabilidade.

A temporada de balanços segue em andamento. A ação da Volkswagen subia 1% em Frankfurt, no horário acima, após a montadora alemã lucrar um pouco mais do que o esperado no terceiro trimestre. Já o UBS caía 1,8% em Zurique, embora tenha superado expectativas de lucro e receita.

Às 7h31 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,18%, a de Paris recuava 1,17% e a de Frankfurt cedia 0,60%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham perdas de 0,88%, 0,50% e 0,33%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com