Sesc Santo André tem programação especial de samba em novembro

O Sesc Santo André realiza, durante o mês de novembro, a segunda edição do projeto Entre terreiros e quintais: ancestralidade fé e pagode, que explora as raízes e a diversidade do samba, sua relação com a sociedade brasileira e a cultura afro-diaspórica. Com uma programação repleta de rodas de samba e bate-papos, o projeto evidencia a importância do gênero musical na construção cultural do País.

Os shows, que acontecem às quartas-feiras, sexta de feriado e sábados, trazem grandes nomes do samba e do pagode. A abertura fica por conta de Mauro Diniz (2), sábado), herdeiro da Velha Guarda da Portela, que mistura samba e pagode em uma apresentação marcada por sua trajetória no gênero. No dia 6 de novembro (quarta-feira), a roda de samba Samba de Dandara convida Dona Bernadete do Peruche para uma celebração da resistência feminina e negra.

Os Prettos apresentam o projeto Quintal dos Prettos no dia 9 (sábado), recriando a atmosfera das rodas de samba dos anos 80, com o acompanhamento de dez renomados músicos paulistas. Na quarta-feira seguinte (13), a cantora Jéssica Américo resgata as tradições através do show Memórias Compartilhadas. Outras apresentações estão agendadas para o mês.

Além dos shows, o projeto conta com a série de bate-papos aos domingos: Resenha de Quintal, que aprofunda as conexões do samba com suas raízes culturais e sociais.

A programação completa, assim como os ingressos, estão disponíveis no site do Sesc (www.sescsp.org.br/unidades/santo-andre/).