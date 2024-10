Kamala diz que liberdade dos EUA não deve ser sacrificada por 'tirano mesquinho'

A uma semana do Dia da Eleição nos Estados Unidos, Kamala Harris apresentou suas "alegações finais" nesta terça-feira, 29, em um discurso para milhares de pessoas em Washington. Em uma escolha de local simbólica para criticar seu rival Donald Trump, a candidata democrata discursou no The Ellipse, o parque ao sul da Casa Branca, onde Trump fez um pronunciamento antes dos ataques de 6 de janeiro de 2021.

"Olhem, nós sabemos quem é Donald Trump. Ele é a pessoa que esteve exatamente neste mesmo lugar, quase quatro anos atrás, e enviou uma multidão armada ao Capitólio dos Estados Unidos para reverter a vontade do povo em uma eleição livre e justa", declarou Kamala no início do discurso, no qual argumentou por que os eleitores deveriam rejeitar Trump.

Todo o discurso da democrata foi direcionado para ressaltar o contraste que ela tentou traçar entre ela e seu rival republicano, e desenhar um cenário como seria um segundo mandato de Trump. "Este é alguém instável, obcecado por vingança, consumido por queixas e em busca de poder descontrolado", disse.

Kamala ainda chegou a dizer que liberdade conquistada há quase 250 anos não deveria ser sacrificada a um "tirano mesquinho". "(Aqueles que vieram antes de nós) não entregaram suas vidas apenas para nos ver ceder nossas liberdades fundamentais. Eles não entregaram suas vidas apenas para nos ver submeter à vontade de outro tirano mesquinho", declarou.

Em meio às duras críticas ao adversário, Kamala enfatizou sua própria visão de união nacional. "Diferente de Donald Trump, eu não acredito que pessoas que discordam de mim sejam inimigas. Ele quer colocá-las na prisão. Eu lhes darei um lugar à mesa", afirmou.

Kamala também atacou as propostas econômicas de Trump, apontando o impacto que um novo pacote de cortes de impostos para bilionários teria sobre a classe média americana. Ela descreveu a iniciativa como um "imposto sobre a classe média", alegando que o custo disso recairia diretamente sobre as famílias, que, segundo Kamala, veriam seus gastos anuais aumentarem em cerca de US$ 4 mil.

O discurso de Kamala atraiu uma grande multidão a Washington, com parte do público se espalhando até o Monumento a Washington, no National Mall. Sua campanha espera que o cenário ajude a captar a atenção dos eleitores dos estados decisivos, especialmente os indecisos.

Em uma aparente tentativa de se conectar com americanos insatisfeitos com o governo Biden, Kamala se posicionou como representante de uma "nova geração" de liderança. "Minha presidência será diferente porque os desafios que enfrentamos são diferentes. Nossa principal prioridade como nação há quatro anos era acabar com a pandemia e resgatar a economia. Agora, nosso maior desafio é reduzir os custos, custos que estavam subindo durante a pandemia e que ainda estão altos", disse.

Outro ponto crucial foi a promessa de Kamala de restaurar o direito ao aborto em todo o país, uma questão central para sua campanha. Criticando a Suprema Corte moldada por Trump, Kamala afirmou que o ex-presidente pretende não só banir o aborto nacionalmente, mas também restringir o acesso a métodos contraceptivos e monitorar a gravidez das mulheres. Ela classificou essa postura como "imoral" e garantiu que, se eleita, lutará para garantir a liberdade reprodutiva das americanas.

Kamala também enfatizou temas de segurança nacional e fortalecimento das alianças internacionais. Ela afirmou que Trump demonstra "desprezo pelos heróis da nação" e se rende facilmente a líderes autoritários como Vladimir Putin e Kim Jong-un. Kamala prometeu um compromisso firme com a segurança dos americanos e com a defesa da "liberdade ao redor do mundo", postura que, segundo ela, Trump é incapaz de sustentar. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)