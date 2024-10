Circulação de trens entre Mauá e Rio Grande da Serra está interrompida

O incêndio entre um trem de cargas nas imediações da Estação Mauá da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) na tarde desta terça-feira (29) interrompeu a circulação da Linha 10 – Turquesa entre as cidades de Mauá e Rio Grande da Serra. Ainda não se sabe quais os motivos da ocorrência e nem a previsão para a retomada do transporte de passageiros entre as duas cidades.

Em seu site, a CPTM descreve a situação da Linha 10 – Turquesa como em ‘operação parcial’, com a seguinte: “Por motivo de trem de carga, os trens não estão circulando entre as Estações Rio Grande da Serra e Mauá”.

Passageiros que entraram em contato com o Diário reclamam de falta de informações e de transporte alternativo entre as cidades.

Em breve mais informações.