Entenda como Gisele Bündchen conseguiu esconder terceira gestação mesmo se mantendo ativa nas redes sociais

Na última segunda-feira, dia 28, a revista PEOPLE anunciou que Gisele Bündchen está grávida pela terceira vez, a primeira do atual namorado Joaquim Valente. Muitos fãs ficaram surpresos com a notícia e também intrigados se perguntando como a modelo conseguiu guardar o segredo.

Se mantendo ativa nas redes sociais, a modelo usava o artifício de enquadrar bem o rosto em vídeos. Em outubro, por exemplo, Gisele promoveu uma marca de suplemento de ervas e gravou o seguinte vídeo, onde evitava mostrar abaixo da altura dos seios.

Talvez o indício mais forte que confirmaram os rumores, foi a ausência dela no desfile da Victoria's Secret que aconteceu no último dia 15 de outubro. A participação da modelo estava muito cotada, dado a história de Gisele com a marca que foi uma das angels entre 2000 e 2006.

Bündchen também publicou várias fotos da campanha que realizou para a marca Colcci Jeans, no entanto, apesar da barriga estar completamente exposta, não se sabe ao certo quando as fotos foram tiradas.

Em setembro passando férias no Brasil, a top publicou até uma foto de biquíni.

Dias antes da gravidez ser confirmada, a brasileira foi clicada indo para uma academia em Miami na última quarta-feira, dia 23. Nas fotos, é possível ver uma barriguinha discreta, enquanto usava um moletom branco. Este será o terceiro bebê de Gisele, que também é mãe de Benjamin, de 14 anos de idade, e de Vivian, de 11 anos de idade, ambos de seu casamento com Tom Brady.