Shawn Mendes abre o coração sobre sexualidade: - Estou descobrindo

Shawn Mendes abriu o coração sobre sua sexualidade na última segunda-feira, dia 28, durante seu show da turnê For Friends and Family no Colorado, Estados Unidos. Antes de performar uma de suas músicas novas, The Mountain, o cantor fez um pequeno discurso sobre o assunto.

- Desde que eu era muito jovem, há algo sobre a minha sexualidade, e as pessoas têm falado sobre isso por tanto tempo... Acho isso meio bobo, porque acredito que a sexualidade é uma coisa tão lindamente complexa, e é tão difícil simplesmente colocá-la em caixas, começou ele.

O artista continuou e disse que se sente bem para falar abertamente agora para poder se aproximar dos fãs:

- Sempre pareceu uma intrusão em algo muito pessoal para mim, algo que eu estava descobrindo em mim mesmo, algo que eu ainda não havia descoberto e que ainda estou por descobrir.

Mendes ainda revelou que está se descobrindo e, para ele, isso é muito assustador:

- A verdadeira verdade sobre minha vida e minha sexualidade é que, cara, eu estou apenas descobrindo isso, como todo mundo. Às vezes eu realmente não sei, e em outras vezes eu sei. E isso é realmente assustador porque vivemos em uma sociedade que tem muito a dizer sobre isso.

Ele finalizou falando que estava tentando ser corajoso e se permitindo sentir:

- Estou tentando ser realmente corajoso e apenas permitir que eu seja um humano e sinta as coisas. E isso é tudo o que eu realmente quero dizer sobre isso por agora.