Primeira música póstuma de Liam Payne será lançada em novembro

A primeira música póstuma de Liam Payne ganhou a data de lançamento. O cantor gravou um dueto com Sam Pounds antes de morrer aos 31 anos de idade após cair do terceiro andar no hotel em que estava hospedado em Buenos Aires.

Sam fez uma publicação no X, antigo Twitter, anunciando que a canção feita em colaboração com o ex-integrante do One Direction, intitulada Do No Wrong, estará disponível nas plataformas de áudio na próxima sexta-feira, dia 1º de novembro.

Em outro post, o artista deixou um recado aos fãs e familiares de Liam, desejando que a música ajude a confortá-los diante da perda.

Oro para que isso seja uma bênção para o mundo como Liam sempre sonhou. Oro para que os anjos confortem todos vocês todos os dias enquanto ouvem. Oro para que essa música seja uma bênção para Ruth, Bear e toda a família. Oro para que essa música eclipse os ecos negativos. Oro para que o poder de cura positivo sobrenatural abrace cada um de vocês. Salve os links aqui. Com amor. Vamos todos SER a bênção.