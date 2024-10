Mãe de Nicolas Prattes enaltece Sabrina Sato e Gisele Bündchen

Giselle de Prattes, mãe de Nicolas Prattes, repostou nas redes sociais um conteúdo que enaltecia não apenas a nora Sabrina Sato, mas também Gisele Bündchen pela gravidez. A publicação falava sobre representatividade de mães que tiveram filhos após os 40 anos de idade.

O post compartilhado pela sogra da rainha de bateria da Gaviões da Fiel e da Vila Isabel dizia:

Gisele e Sabrina mostram ao mundo a escolha de maternar após os 40 com saúde, quebrando preconceitos e no melhor momento da vida.

Sabrina recentemente anunciou que está esperando seu primeiro filho com Nicolas aos 43 anos de idade. Ela já é mãe de Zoe, fruto do antigo casamento com Duda Nagle. A revista People confirmou na última segunda-feira, dia 28, que Gisele, de 44 anos de idade, está grávida de um bebê com Joaquim Valente. A modelo tem outros dois filhos, Vivian e Benjamin, com Tom Brady, de quem se separou em 2022.