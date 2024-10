Venezuela: Maduro pede que Lula se manifeste sobre veto do Brasil no Brics

O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, pediu que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manifeste sobre a decisão do Brasil de impedir que a Venezuela faça parte do Brics. "Prefiro ser cauteloso. Espere que Lula observe, esteja bem informado dos acontecimentos, e que ele como chefe de Estado diga o que tem a dizer", afirmou Maduro nesta segunda-feira, 29, durante seu programa de rádio e televisão, quando questionado sobre o assunto.

O líder venezuelano disse que nove membros do Brics apoiaram o ingresso do país no bloco, durante o encontro de cúpula da semana passada, realizado na Rússia. O Brasil, porém, bloqueou a iniciativa.

Maduro ainda criticou o Ministério das Relações Exteriores, ao dizer que o prédio da pasta em Brasília "é há muitos anos uma potência dentro do poder do Brasil" e "sempre conspirou contra a Venezuela". "O veto do Itamaraty não poderá impedir nosso caminho no Brics", afirmou. Fonte: Associated Press.