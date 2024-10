Bolsas da Europa operam em alta modesta, com setor bancário favorecido por balanço do HSBC

Por Sergio Caldas

São Paulo, 29/10/2024 - As bolsas europeias operam majoritariamente em alta modesta na manhã desta terça-feira, à medida que ações de bancos avançam na esteira de balanço positivo do HSBC. Já na Alemanha, um indicador de confiança do consumidor agradou.

Por volta das 7h (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 subia 0,31%, a 522,54 pontos. Apenas o subíndice do setor bancário exibia ganho de 1%.

Banco britânico com foco na Ásia, o HSBC lucrou mais do que o esperado no terceiro trimestre e anunciou uma recompra de ações de US$ 3 bilhões. No horário acima, sua ação saltava 4,8% em Londres.

O gigante bancário espanhol Santander destoava, no entanto, com queda de 3,7% em Madri, após superar previsão de lucro, mas decepcionar em receita.

A petrolífera britânica BP também fazia pressão de baixa, caindo 2,3% em Londres, após divulgar lucro trimestral menor, ainda que acima das expectativas.

No âmbito macroeconômico, o índice GfK de confiança do consumidor alemão para novembro subiu mais do que o previsto, para -18,3 pontos, contribuindo para o apetite por risco na Europa.

Às 7h17 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,16%, a de Paris avançava 0,43% e a de Frankfurt ganhava 0,29%. Já as de Milão e Lisboa tinham altas de 0,30% e 0,64%, respectivamente. Na contramão, a de Madri caía 0,20%, sob pressão do Santander.

