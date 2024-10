Chile: partido governista sofre um revés nas eleições municipais

O partido governista do Chile sofreu um revés nas eleições municipais para prefeitos, governadores e conselheiros regionais, depois de perder as prefeituras de Santiago e Nuñoa, bem como entre 30 a 40 municípios, de acordo com os resultados preliminares.

Com 96% dos votos contados nas eleições para governadores regionais e 83% nas eleições municipais, a coalizão de esquerda Por Chile e a aliança de centro-esquerda Contigo Chile Mejor registraram uma queda no número de governadores regionais.

A prefeita de Santiago, Irací Hassler, perdeu por mais de 20 pontos para o candidato de centro-direita Mario Desbordes. A força política que prevaleceu em Santiago venceu as eleições presidenciais nas últimas quatro eleições, o que é considerado um indicador importante no país.

O partido governista também perdeu a prefeitura de Nuñoa, considerada um reduto progressista, em uma disputa muito acirrada entre o candidato de centro-direita Sebastián Sichel e a prefeita em exercício, Emilia Ríos.

"Quero destacar a força e a unidade do partido governista e o progressismo nesta eleição, que deixou vitórias importantes em vários municípios e regiões do país", disse o presidente Gabriel Boric em La Moneda. Essas eleições "são doces e azedas para todos os setores, não há ninguém que possa reivindicar vitórias arrebatadoras".