Medicina e psicologia são os cursos mais concorridos na Unesp

A Unesp (Universidade Estadual Paulista) divulgou a relação de candidatos por vaga no Vestibular 2025, com 64.851 candidatos para 6.596 vagas. Medicina é o curso mais procurado para este ano, com 21.159 candidatos para 81 vagas, o que representa 261,2 candidatos por vaga. Na sequência aparecem os cursos de psicologia, período diurno, (46,6), em Bauru; direito (41), em Franca; ciência da computação (35,2), em Bauru; ciências biomédicas (27,3), em Botucatu; psicologia, período noturno (27,2), em Bauru; medicina veterinária (24,2), em Botucatu; ciência da computação (24,1), em São José do Rio Preto; nutrição (23,4), em Botucatu e direito, período noturno, (21,5), em Franca.

O calendário da Unesp prevê provas em 35 cidades, sendo 31 no Estado de São Paulo. A primeira fase será realizada em 15 de novembro (feriado nacional). A prova da segunda fase será aplicada em 8 e 9 de dezembro. O resultado final será divulgado em 31 de janeiro de 2025.

O Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública destina 50% das vagas de cada curso de graduação da Unesp para alunos que tenham feito todo o ensino médio em escola pública, sendo que 35% das vagas desse sistema são destinadas aos candidatos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas. Tal somatória inclui as 934 vagas do Provão Paulista.