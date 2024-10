Região celebra dia de São Judas com bolo e missas a cada hora

O Grande ABC celebrou nesta segunda-feira (28) o dia de São Judas Tadeu, um dos santos mais populares entre os católicos, conhecido como o santo das causas impossíveis. Na paróquia São Judas Tadeu de Santo André, no bairro Campestre, os fiéis, além de pedirem a intercessão do santo, acendendo velas, tiveram a oportunidade de comprar o famoso bolo preparado especialmente para a ocasião.

O padre Ademir Santos destacou que os seis anos como responsável pela paróquia, entre os 26 anos de ministério em sua carreira, mudaram sua visão sobre a fé popular no santo. “É um povo extremamente devoto, e o volume (de pessoas) é tão grande que não há outro jeito de fazer a celebração senão com missa de hora em hora e com um bolo gigante de São Judas”, disse.

“Acredito que o fato de o santo carregar consigo uma perspectiva de superar dificuldades e limitações o levou a alcançar tamanha popularidade”, continuou.

A paróquia, que completa 70 anos em 2025, celebrou a 68ª edição da festa. As arrecadações, segundo o padre, devem auxiliar em reformas estruturais, além de obras sociais. De acordo com Andreia Oliveira, coordenadora do local, a arrecadação de alimentos, roupas, itens de higiene e limpeza foi parte significativa dos dez dias de celebração.

“A estimativa é de que 15 mil pessoas passaram por aqui a cada dia. Algumas ajudaram com a doação, que nomeamos como ‘gesto concreto’. Pelo menos 90 famílias devem ser beneficiadas na Comunidade dos Ciganos, além de outras entidades”, afirmou.

Após se mudar de São Mateus, na Capital, para Santo André, a aposentada Solange Papuci, 60 anos, passou a frequentar o espaço rotineiramente quando a filha foi diagnosticada com depressão profunda. “É uma doença mental, não tem cura. Vivia preocupada. Mas foi aqui que aprendi que estamos todos em família, a gente nunca está realmente sozinho. Entendi também que o que vemos como impossível para o santo nunca é. Pude aconselhar minha filha e nunca a vi tão bem. Vira e mexe você conversa com alguém nos bancos da igreja e se surpreende, porque tem desde cura de doenças a gravidez alcançada, casos que nunca aconteceriam pela ciência”, contou.

A caminho do velário também estava José de Assis, 82. Na batalha contra o câncer, ele perdeu parte do intestino e do pulmão. “Todo dia 28 de todos os meses volto aqui. É um ato de fé mesmo, mas de gratidão acima de tudo. Meu encontro com São Judas Tadeu é para reconhecer como intercedeu por mim. Não estaria vivo se não fosse por perseverar.”

A confeiteira Vani Spindola, 61, é a responsável por coordenar há 12 anos a preparação do famoso bolo. Uma equipe de 26 pessoas precisou neste ano de seis dias para assar, rechear e montar os 28 metros de bolo que se acomodam por 14 mesas. “É realmente como uma fábrica. Todos juntos em um propósito, porque no fundo o que move a gente é sempre a fé. E a gente fica ansioso porque realmente faz muito sucesso, tanto que hoje mesmo tivemos um fiel que comprou só para ele 24 fatias”, destacou.

Cada pedaço saiu por R$ 8, sendo que a promoção de seis unidades por R$ 40 dava direito a uma medalha do santo e oração para estender a devoção ao longo do ano.