Polícia apreende caminhonete com 200 tijolos de cocaína em Diadema

A Polícia Civil apreendeu uma caminhonete com 200 tijolos de cocaína no domingo (27), no Centro de Diadema. Os policiais fizeram a apreensão após uma investigação em que foram identificados dois veículos usados por uma quadrilha de traficantes.

Os agentes monitoraram as rotas usadas pelos criminosos e conseguiram localizar a caminhonete em uma comunidade no bairro Campanário. Quando o motorista percebeu que seria abordado, abandonou o veículo e fugiu. A droga foi encontrada no porta-malas e encaminhada para a perícia.

As investigações continuam para localizar e prender os envolvidos. O caso foi registrado como tráfico de drogas no 77º Distrito Policial, em São Paulo.