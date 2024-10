Volkswagen fechará fábricas, diz sindicato alemão

Está nos planos da Volkswagen o fechamento de três das fábricas que mantém na Alemanha e demitir “dezenas de milhares” de funcionários, segundo informa o sindicato industrial alemão IG Metall. No Brasil, a montadora reafirma planos de investimentos.

A chefe do Conselho de Trabalhadores da Volkswagen, Daniela Cavallo, fez um discurso na principal fábrica da empresa, em Wolfsburg, na manhã desta segunda-feira (28) e disse que os planos incluem reduzir salários em 10% e congelar reajustes salariais nos dois próximos anos. Segundo ela, a empresa pretende ainda “reduzir o tamanho de todas as fábricas restantes na Alemanha. Em termos concretos, isto significa eliminar ainda mais produtos, volumes, turnos e linhas de montagem inteiras. Todas as fábricas alemãs da VW serão afetadas”, afirmou.

A montadora alemã recentemente cortou suas previsões de vendas e rentabilidade para o ano, diante da intensa concorrência na China e de elevados custos de produção no mercado doméstico. A Volkswagen já havia adiantado que estava considerando o fechamento de fábricas, como parte de uma estratégia de redução de custos e reestruturação que visa manter sua competitividade.

A empresa recusou-se a comentar rumores sobre negociações confidenciais com a IG Metall e o conselho de trabalhadores, mas disse que se encontra em um momento decisivo de sua história corporativa.

“A situação é grave e a responsabilidade dos parceiros de negociação é enorme”, afirmou a Volkswagen alemã, em comunicado.

BRASIL

Questionada, a Volkswagen do Brasil informou que “ a marca tem uma história sólida de 71 anos no Brasil, sendo em 2024 a marca de volume que mais cresce em número de unidades vendidas no País. Além disso, reforçou recentemente o seu protagonismo no País com o anúncio de um novo ciclo de investimentos de R$ 16 bilhões no Brasil e o lançamento de 16 novos carros até 2028”, diz a nota.