Palavra do Leitor - 29 de outubro de 2024

Eleições municipais – 1

‘Aliados a governadores levam 70% das disputas de 2º turno’ (Política, ontem). Mais um pleito eleitoral se encerra no País e, como eu disse num artigo anterior, ficou muito claro que o Brasil não é um país de extremos, principalmente de esquerda. Só para citar os três maiores governadores vencedores na corrida eleitoral de 2024, além dos eleitos, claro, foram Tarcísio de Freitas (Republicanos, de São Paulo), Ronaldo Caiado (União Brasil, de Goiás) e Ratinho Júnior (PSD, do Paraná) nos apoios diretos aos seus pupilos. Ficou muito evidente também que os partidos de esquerda, como Psol, Rede Sustentabilidade de Marina Silva e o PT, principalmente, não terão vida muito longa se não reavaliarem suas posições, a maneira de enxergar as coisas, de governar etc. Foi uma derrota acachapante nestas últimas eleições. Que os novos eleitos, tanto para o Executivo quanto para o Legislativo, possam governar em prol do povo e não pensando nas próximas eleições ou em seus partidos políticos e interesses pessoais. O eleitor parece estar dando sinais de que está aprendendo separar o joio de trigo.

Mauri Fontes

Santo André

Eleições municipais – 2

Parabéns para os municípios de Diadema e São Paulo que puseram o PT e os seus candidatos para escanteio com vitória histórica no segundo turno da eleição para prefeito. Isto mostra que a população tem memória e está atenta aos fatos.

Walmir Ciosani

São Bernardo

Eleições municipais – 3

O interessante é que até agora não vi a galera da direita contestando o resultado das urnas. Porque será? Talvez porque vários candidatos da chamada direita ganharam, né? Então para que contestar as urnas?

Mi Gervasoni

do Facebook

Eleições municipais – 4

‘Ricardo Nunes é reeleito prefeito de São Paulo com quase 60% dos votos em eleição marcada por polêmica’ (Política, ontem). Juntando todas a idades dos articuladores da campanha do senhor Boulos, chegamos a um número considerável de inteligências. Marta, 79 anos; Dirceu, 78; Rui Falcão, 80; e Arlindo Chinaglia, 74. Somando as idades, temos 311 anos de experiência política. Mas toda esta experiência precisava de um maestro para reger a batuta! Mas este maestro não tinha como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Até porque este dito maestro está se recuperando de um acidente.

João Camargo

Capital

Eleições municipais – 5

O apoio de Tarcísio a Nunes em todos os momentos dessa campanha foi decisivo para eleger o prefeito de São Paulo. Em nenhum momento o governador deixou a peteca cair, apesar de tantas provocações e baixarias. Lula e Bolsonaro foram os derrotados. Guilherme Boulos não conseguiu superar a sua rejeição. Seu passado está colado a sua figura de homem público. A direita impôs uma derrota à esquerda, que sempre teve um discurso fácil, mas que cansou o eleitor. O PT, que não caiu quando dos escândalos do Mensalão e do Petrolão, parece agora que vai desaparecer não pelas mãos dos políticos, mas pela vontade do povo, que foi às urnas nestas eleições. Em São Paulo, o PT elegeu apenas quatro prefeituras, um desempenho sofrível. Enfim, o Brasil mostrou a sua cara.

Izabel Avallone

Capital

Eleições municipais – 6

‘Ministros de Lula condenam declaração de Tarcísio sobre voto orientado pelo PCC’ (www.dgabc.com.br). Vão arrumar um jeito de deixar o homem inelegível para não concorrer à Presidência do Brasil. Essa esquerda é uma carniça.

Mirian Ribeiro

do Facebook