Gleisi: Havia expectativa de números melhores e PT paga preço por governo de coalizão

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, admitiu que o partido tinha expectativas de resultados melhores nas eleições municipais deste ano e afirmou que há um "ciclo de direita e de extrema-direita" no Brasil.

A declaração ocorreu nesta segunda-feira, 28, na sede do diretório nacional do PT, em Brasília, após uma reunião da Executiva e da bancada de parlamentares do partido.

Na ocasião, Gleisi reforçou que há um processo de "reconstrução" do PT nas eleições municipais. "É óbvio que, por ter a Presidência da República, havia uma expectativa de o PT ter números maiores do que teve", disse Gleisi.

A presidente prosseguiu: "Eu diria que era uma expectativa mais externa do que interna, mas havia essa expectativa."

A petista acrescentou, porém, que, para ela, não há uma relação entre o resultado deste pleito com as eleições nacionais. "Isso mostra que ter o governo federal necessariamente não quer dizer que você vai ter vitórias nas eleições municipais, assim como ter a maioria dos prefeitos nos municípios não significa que você vai ser derrotado nas eleições nacionais", declarou.

Segundo Gleisi, somente a fotografia da eleição de 2024 "não contempla" uma análise apurada sobre quais são os desafios da legenda. Entre as questões apontadas, ela mencionou o crescimento da extrema-direita. "Estamos vivendo, sim, um ciclo, um contrafluxo de direita e extrema-direita no País. Ao contrário do que fomos nos anos 80 e 90, em que a esquerda fez uma ascensão, a direita também está fazendo isso agora. É um fator internacional", afirmou.

PT também paga preço por governo de coalizão

Gleisi também afirmou que o PT "paga um preço" nas eleições municipais pela formação de uma frente ampla no governo federal, ao admitir que o partido tinha expectativas de resultados melhores na votação deste ano. A dirigente diz que vê como necessidade para o PT e a esquerda ter mais protagonismo nos municípios, mas ponderou que "nunca foi o forte" desse campo político ganhar a maioria das eleições locais.

"Embora tenhamos administrado muitos municípios, a verdade é que nós temos um projeto nacional. Mas precisamos atentar para o que é necessário melhorar, enquanto partido e enquanto governo", declarou.

A petista acrescentou: "É importante frisar que a gente faz parte de um governo de coalizão. Então, o PT também paga um preço por isso, porque muitos aliados no plano nacional são os que disputam conosco no plano local".

A presidente do PT também ressaltou o alto índice de reeleição, o que faz o partido ver como "natural" que os candidatos que disputaram contra petistas terminassem vitoriosos.

O partido elegeu 252 prefeitos, 69 a mais do que em 2020, e 290 vice-prefeitos, 84 a mais que na eleição municipal anterior. No segundo turno, o PT disputou eleições em 13 municípios e venceu em quatro: Fortaleza (CE), Camaçari (BA), Pelotas (RS) e Mauá (SP).

O destaque vai para a vitória de Evandro Leitão (PT) em Fortaleza, a única capital conquistada pelo partido neste ano, sendo que em 2020 a legenda não teve nenhuma. A sigla também disse ter eleito 3.129 vereadores, 466 a mais que o último pleito.