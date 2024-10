Pablo Maia cita trabalho mental em recuperação e espera 'conquistar títulos' no São Paulo

Após passar por uma cirurgia para reinserção do tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda, o volante Pablo Maia deu mais um passo em sua recuperação. O jogador já está realizando treinos físicos em campo e espera retornar aos gramados no início de 2025, quando o São Paulo iniciará sua pré-temporada nos Estados Unidos. O atleta revelou ter feito também um trabalho mental para conseguir dar a volta por cima.

"É um pouco difícil se lesionar, mas está sendo uma evolução boa, passo a passo, respeitando o processo, que é algo importante. E uma outra parte a trabalhar muito é o mental. Com a ajuda das pessoas, da minha família, estou tendo cabeça boa e tranquilidade para focar na recuperação", afirmou o volante em um vídeo divulgado pelo clube nas redes sociais.

Peça importante do São Paulo nos últimos anos, Pablo Maia não entra em campo desde o dia 25 de abril, na vitória sobre o Barcelona-EQU por 2 a 0, na Copa Libertadores. Na temporada, defendeu a camisa tricolor em 18 jogos. No total, já são 137 partidas e sete gols marcados, além de dois títulos: Copa do Brasil (2023) e Supercopa do Brasil (2024).

"Mas o primeiro de tudo é voltar bem, confiante, para entregar meu melhor no São Paulo, ganhar títulos e conseguir me empenhar da melhor forma", completou.

Sem Pablo Maia, que revelou estar recebendo muito apoio da família durante este período de recuperação da lesão, o técnico Luis Zubeldía vem tendo como dupla defensiva Luiz Gustavo e Marco Antônio. Rodrigo Nestor e Liziero também são opções para o setor.

Ainda sem o volante, o São Paulo se prepara para enfrentar o Bahia, na terça-feira, às 21h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time paulista é o sexto colocado, com 51 pontos, atrás de Botafogo (64), Palmeiras (61), Fortaleza (57), Flamengo (54) e Internacional (51).