Vera Viel compartilha nova rotina após cirurgia: Tenho fé que em breve tudo voltará ao normal

Vera Viel, esposa de Rodrigo Faro, usou as suas redes sociais para contar um pouco sobre sua nova rotina após passar por uma cirurgia para retirada de um tumor raro em uma de suas coxas.

Através de um vídeo, ela contou que tudo mudou, mas que tem fé que as coisas irão voltar ao normal.

- A minha rotina diária era acordar, deixar as meninas na escola, tomar café e ir treinar. Hoje tudo mudou. Às vezes, bate uma tristeza, mas eu tenho Fé que em breve tudo voltará ao normal. Sinto falta, contou.

Na sequência, Vera postou um texto reflexivo:

- Mas quando eu lembro que Deus me disse que a minha vida teria um novo sentido isso me dá paz, pois Ele me deu muita vida.

Recentemente, Vera mostrou as cicatrizes em suas coxas e abriu o coração sobre o atual momento de sua vida.