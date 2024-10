Suspeitos de matar João Rebello são identificados

João Rebello foi morto na última quinta-feira, dia 24. O ex-ator mirim foi encontrado morto à tiros dentro do próprio carro na Praça da Independência, em Trancoso, na Bahia. Segundo o G1, no dia seguinte ao crime, os policiais militares encontraram uma motocicleta que teria sido utilizada pelos suspeitos, que ainda não foram localizados.

No entanto, uma fonte da Polícia Civil local contou para o veículo que os suspeitos já foram identificados, mas não revelou os nomes, e confirmou que o João foi morto por engano:

Já identificamos e estamos no encalço deles. As investigações apontam que ele realmente foi morto por engano mesmo.

Vale lembrar que no domingo, dia 27, a mãe do ator, Maria Rebello, fez uma publicação no Instagram desabafando sobre o sepultamento do filho, que aconteceu no cemitério São João Batista, em Botafogo, no Rio de Janeiro, no mesmo dia que completava cinco anos da morte do irmão dela.

27 DE OUTUBRO 2024! Hoje se instalou a tristeza eterna no meu coração. HOJE FAZ cinco anos que meu irmão morreu e hoje vou sepultar meu filho! O que aconteceu? O sorriso da família de repente virou pranto! A vida está me destruindo de quando em quando? meu filho foi ao mercado e foi confundido por dois bandidos! Dois bandidos com nome de anjo por ironia da vida, segundo são os suspeitos da polícia.

Além disso, ela também compartilhou a nota que recebeu da polícia:

A Polícia Civil da Bahia vem a público informar, que diante do crime ocorrido no dia 24/10/2024, que vitimou fatalmente João Rebello Fernandes, vem adotando todas as medidas legais cabíveis na apuração das circunstâncias, bem como da autoria do crime. A linha de investigação tem levado à impossibilidade de qualquer envolvimento da vítima em atividade criminosa. Com profundo respeito à vítima e seus familiares, assumimos o compromisso da transferência das informações. Seguimos à disposição.