Polícia Civil apreende 230 kg de maconha que tinham S.Bernardo como destino

A Polícia Civil de São Bernardo realizou a apreensão de cerca de 230 kg de maconha na noite de domingo (27), em ação que foi realizada na região de Sorocaba, no Interior de São Paulo. Segundo registro feito no 1º Distrito Policial da cidade do Grande ABC, o carregamento havia saído de Santa Tereza, no Paraná, e tinha como destino final o município são-bernardense.

Motivada por uma denúncia anônima, uma equipe foi destacada para averiguar o local apontado e acabou visualizando uma carreta com as características apontadas em uma rodovia. Na abordagem, o motorista, identificado como Marcio Alves Pereira, 38 anos, afirmou que transportava carregamento de farelo de trigo.

O caminhão foi encaminhado ao 1º D.P. de São Bernardo, onde se constatou que, em meio aos sacos de farelo, havia também 256 tijolos de maconha, com 230 kg no total.

A delegada Kelly Cristina Sacchetto, titular da Seccional de São Bernardo, destacou o uso de inteligência da polícia para fazer a apreensão. “Iniciadas as investigações, visando ao combate de tráfico de entorpecentes na região, além da utilização de ferramentas de inteligência disponíveis nesta Seccional, logramos êxito em prender o motorista da carreta e apreender nela, no meio de uma carga de farelos, 230 kg de droga”, afirmou.

“Vale destacar que desde o início deste ano, 520 kg de substância entorpecente foram apreendidos pela Polícia Civil na região de São Bernardo”, continuou.

De acordo com Pereira, preso em flagrante, o frete da carga de farelo foi contratado via marketplace do Facebook por um homem que se identificou apenas como Cortês – ele afirma que não teria acompanhado o carregamento da carga e que não sabia da presença da maconha.

Ainda segundo o suspeito, ele receberia uma quantia referente a 14% da nota fiscal do farelo transportado, cerca de R$ 5.000. O caminhão e a carreta foram apreendidos e haverá uma investigação para saber se o proprietário do veículo tem envolvimento.