No casamento de amiga da Bruna Marquezine, João Guilherme pega João Lucas no colo

João Guilherme e João Lucas são super amigos e não perdem a oportunidade de demonstrar o carinho que um tem pelo outro! O marido de Sasha Meneghel e o namorado de Bruna Marquezine protagonizaram um momento inusitado no casamento de uma amiga, a atriz Hester Oliveira, ao tentarem gravar a entrada da noiva na cerimônia.

João Lucas postou um vídeo do ator o segurando no colo para ele conseguir registrar o momento e escreveu:

Garantindo o melhor take da entrada da noiva.

Além disso, Bruna foi uma das madrinhas do casamento e apareceu em alguns vídeos curtindo ao lado do seu amado e tirando fotos com as outras madrinhas. Ela estava com um vestido amarelo claro com as costas aberta, e também com o cabelo preso em um coque.