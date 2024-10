Um ano sem Matthew Perry, o Chandler, de 'Friends': relembre a morte e quem já foi preso

A morte de Matthew Perry abalou fãs, familiares e amigos assim que foi divulgada pelo site TMZ, em 28 de outubro de 2024. Segundo as informações, Perry foi encontrado em uma jacuzzi em sua casa na região de Los Angeles (EUA), tendo aparentemente se afogado. Nenhuma droga teria sido encontrada pela polícia no local. Porém, a autópsia detalhou que ele morreu devido aos "efeitos agudos da ketamina", substância utilizada para induzir e manter a anestesia. Na época, as autoridades americanas consideraram a morte acidental.

De onde veio a droga que matou Matthew Perry

Após o laudo do médico legista, em dezembro de 2023, começou a investigação policial e, em maio, uma fonte do departamento de polícia de Los Angeles (LAPD) disse à revista People que o departamento estava trabalhando com a Administração de Repressão às Drogas (DEA) para saber a origem da ketamina usada pelo ator.

Perry fazia uso legal da substância em níveis baixos, em um tratamento de infusão controlado, mas a autópsia determinou que a alta quantidade de ketamina encontrada em seu corpo foi fatal. A quantidade da substância em seu organismo era equivalente à utilizada para uma anestesia geral.

Matthew Perry era um dos atores mais queridos de sua geração. Sua morte segue com investigações em desenvolvimento até hoje - com cinco indivíduos presos no capítulo mais recente da história.

Quem são os presos envolvidos na morte de Perry?

Um dos médicos acusados pela morte por overdose de Matthew Perry se declarou culpado em um tribunal em Los Angeles, nos Estados Unidos. Mark Chavez afirmou que deu ilegalmente a medicação ketamina ao ator. O profissional pode pegar até 10 anos de prisão, de acordo com a AFP.

Também foram presos o assistente de Perry, que vivia com ele, Kenneth Iwamasa; um conhecido do ator, Eric Fleming; além de Mark Chavez, o médico Salvador Plasencia; e ainda a traficante conhecida como a "Rainha da Ketamina", Jasveen Sangha, que vendeu e levou a substância a Perry. Os cinco enfrentam sentenças entre 10 a 25 anos de prisão.

A sentença de Mark deverá sair em 2 de abril de 2025. Até lá, ele aguardará a decisão em liberdade. Em uma audiência anterior, ele obteve a liberdade provisória após pagar uma fiança de 50 mil dólares e devolveu sua licença médica para atuar na Califórnia.

Já segundo a BBC, os investigadores alegam que o médio Salvador Plasencia conheceu Perry e Kenneth Iwamasa em um estacionamento público em Long Beach, Califórnia, onde Plasencia injetou Ketamina em Perry dentro de um veículo.

Dois dias depois, Plasencia injetou uma grande dose de ketamina em Perry, na casa do ator, o que o fez "congelar" e ver sua pressão arterial aumentar significativamente.

Elenco de Friends se despede com muita emoção

Os atores de Friends compartilharam mensagens de despedida nas redes sociais duas semanas após a morte de Matthew Perry, que por 10 temporadas deu vida ao personagem Chandler Bing.

Anteriormente, os artistas se uniram para divulgação de uma carta aberta. "Estamos completamente devastados pela perda de Matthew. Éramos mais do que colegas de elenco, somos uma família. Há tanto para dizer, mas, agora, guardaremos este momento para o luto e para o entendimento dessa perda inimaginável", diz um trecho do texto divulgado no dia 30 de outubro.

Depois, cada ator e atriz da série prestou sua homenagem individualmente.

Família fala da morte um ano depois

O padrasto de Mattew Perry, Keith Morrison, contou recentemente que foi "incrivelmente chocante" quando o ator "morreu repentinamente" em sua casa no ano passado. "Qualquer pessoa que perdeu um filho dirá que, mesmo se você estiver de alguma forma preparado para essa possibilidade, é devastador. O que decidimos fazer foi nos apegar a essa determinação e tentar fazer algo útil", afirmou ele à revista Hello.

Keith se casou com a mãe de Perry, Suzanne Morrison, em 1981, com quem teve Caitlin. Ela também falou sobre a perda do irmão: "Tenho esse tesouro de poder mantê-lo muito, muito próximo da minha vida o tempo todo, o que é maravilhoso".

Ela também falou sobre a morte repentina do ator aos 54 anos. "Não houve nada de único na dor que senti quando meu irmão morreu no ano passado", afirmou. Ele também tinha como meio-irmãos Emily, Maria, Madeline e Will.

Caitlin se tornou a diretora-executiva da Fundação Matthew Perry do Canadá. Ela explicou que tomou a decisão para sentir que "está sentada bem ao lado de Matthew, trabalhando com ele todos os dias em algo que era importante para ele".

Trajetória

Americano-canadense nascido em 1969, em Massachusetts, Perry ganhou fama mundial por seu papel em Friends, série que durou entre 1994 e 2004. Sua carreira, no entanto, passou por outros programas de televisão, como Ally McBeal e Studio 60 on the Sunset Strip, e diversos filmes no cinema, como Meu Vizinho Mafioso, com Bruce Willis, e E Agora, Meu Amor?, com Salma Hayek.

Perry já foi indicado ao prêmio Emmy algumas vezes, tanto pela performance em Friends quanto por aparições em West Wing: Nos Bastidores do Poder e pelo filme para a televisão A História de Ron Clark.