Museu do Ipiranga tem visitação gratuita; veja quando e como conseguir ingresso

O Museu do Ipiranga, na zona sul de São Paulo, oferece visitação gratuita para todos os públicos às quartas-feiras e no primeiro domingo de cada mês, que é o caso do próximo dia 3 de novembro. O bilhete grátis deve ser retirado na bilheteria, na própria data, sem possibilidade de agendamento pelo site.

A entrada também é gratuita nos feriados do aniversário de São Paulo (25/1) e da Independência (7/9). Conforme a instituição, os ingressos são limitados, com possibilidade de esgotar em pouco tempo. Desta forma, é necessário chegar ao local com antecedência.

Além disso, alguns públicos possuem gratuidade todos os dia. Os ingressos também devem ser retirados na bilheteria, na data da visita. Bilhetes sujeitos a disponibilidade.

O museu funciona de terça a domingo, das 10h às 17h (com última entrada às 16h00). A bilheteria abre às 9 horas nos dias pagos e às 10 horas nos dias de gratuidade. O endereço é Rua dos Patriotas, 20, no Parque da Independência, no Ipiranga, na zona sul da cidade de São Paulo.

Como funciona a gratuidade para toda a população:

- O acesso é gratuito às quartas-feiras, no primeiro domingo de cada mês e nos feriados do aniversário de São Paulo (25/1) e da Independência (7/9);

- O ingresso deve ser retirado na bilheteria, na própria data, sem possibilidade de agendamento pelo site.

Gratuidade para grupos específicos todos os dias:

- Crianças com menos de 6 anos;

- Comunidade USP (servidores, professores e alunos);

- Servidores da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Técnico-Científica, do Estado de São Paulo, em atividade e seus familiares (cônjuge ou companheira/o, filhos e menores tutelados ou sob guarda), mediante último holerite e documento de identificação;

- Benefício determinado pela resolução SC-39, de 15 de julho de 2010;

- Guias de turismo credenciados;

- Membros ativos do ICOM.

Os ingressos devem ser retirados na bilheteria, na data da visita. Bilhetes sujeitos à disponibilidade.

Direito a meia-entrada:

- Estudantes e profissionais da rede de ensino público de todo País (professores, coordenadores, diretores, supervisores e equipe técnica), mediante comprovantes;

- Estudantes podem apresentar a carteirinha de anos posteriores a 2020, bilhete estudantil de transporte atualizado ou comprovante de matrícula, além de documento com foto;

- Profissionais podem apresentar holerite, contra-cheque, carteirinha emitida pelo ministério da educação ou comprovante do portal do professor;

- Estudantes da rede de ensino privado de todo o País, mediante comprovantes citados no item anterior;

- Idosos com mais de 60 anos, mediante documento;

- Pessoas com deficiência - PcD e seu acompanhante, mediante apresentação de laudo médico;

- Jovens de 15 a 29 anos, de baixa renda, cadastrados no programa ID Jovem.

Ingresso pago

Para visitar o museu em outros dias, o valor do ingresso é de R$ 30 (inteira), que pode ser comprado online pela plataforma Sympla. Também é possível fazer a compra diretamente na bilheteria, a partir das 9h, com ingressos limitados.

Para quem não puder visitar o museu pessoalmente, a coleção também está disponível por meio da plataforma online.