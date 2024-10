Anchieta apresenta lentidão nos dois sentidos

A Rodovia Anchieta registra lentidão em direção à capital devido ao excesso de veículos. O tráfego segue com baixa fluidez entre o km 20 e o km 17, e novamente entre o km 13 e o km 10. No sentido litoral, a via também apresenta tráfego lento do km 31 ao km 40, em razão da Operação Comboio.

Já na Rodovia dos Imigrantes, o tráfego flui normalmente em grande parte do trecho, com exceção entre o km 16 e o km 14, sentido São Paulo.

Atualmente, o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) opera em regime 5x5, com três pistas disponíveis na Imigrantes para o sentido São Paulo e três para o litoral. Na Anchieta, há duas faixas liberadas em ambos os sentidos.