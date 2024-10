Eleito, Marcelo Lima destaca aliança com Morando e acordo com Tarcísio

O prefeito eleito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), que obteve 55,74% dos votos, afirmou que o apoio de diversas lideranças e a capacidade de articulação política foram decisivos para sua vitória no segundo turno. Segundo o podemista, o suporte de figuras como o prefeito Orlando Morando (PSDB), bem como o apoio de eleitores do Partido dos Trabalhadores (PT), contribuíram para fortalecer sua candidatura. Também aproveitou para reforçar parceria com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Em coletiva de imprensa, Marcelo Lima destacou que a segurança pública será uma das prioridades de sua gestão. Pontuou que a Guarda Civil Municipal atualmente apreende mais entorpecentes que a Polícia Civil, o que, segundo o prefeito eleito, evidencia a necessidade urgente de um “choque de gestão” e da melhoria da coordenação entre forças de segurança. Em parceria com o governo estadual, Marcelo Lima pretende reforçar tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil na cidade. "Nossa equipe está pronta para enfrentar esse desafio, e queremos discutir com o governador uma reestruturação que fortaleça o policiamento", ressaltou.

O podemista também comentou o alto índice de abstenção registrado no município, com 32% dos eleitores ausentes nas urnas. Lima vê o fenômeno como parte de uma tendência nacional e sugeriu que o custo do transporte pode ter sido um fator desestimulante para a participação eleitoral. Mencionou a necessidade de um trabalho de conscientização que estimule a presença dos eleitores e afirmou que uma gestão bem avaliada pode contribuir para que a população participe mais ativamente nas eleições futuras.

Em relação à formação do novo governo, Lima garantiu que não há compromissos preestabelecidos com aliados para cargos de secretariado e que o objetivo é seguir um projeto de continuidade, com transformações. "Ainda não discutimos a distribuição de cargos, pois nosso foco até agora foi a campanha. Agora, iniciaremos o planejamento do futuro governo", explicou.

Sobre o diálogo com o governador Tarcísio de Freitas, que no segundo turno apoiou a candidatura de Alex Manente (Cidadania), Marcelo Lima reafirmou que a relação se manterá baseada no respeito e na cooperação mútua. Destacou que Tarcísio cumpriu o acordo de não visitar São Bernardo no segundo turno, honrando o compromisso estabelecido. Para o prefeito eleito, esse respeito ao pacto político demonstra seriedade e facilita uma parceria futura voltada às demandas do município. "O governador será nosso parceiro para causas do Estado e, ao mesmo tempo, terá o apoio da prefeitura de São Bernardo nas pautas estaduais", completou.

Ao finalizar, Lima agradeceu a colaboração do governador, reforçando que sua neutralidade no segundo turno contribuiu para uma eleição transparente e voltada aos interesses da cidade. "Ele demonstrou respeito ao povo de São Bernardo ao não interferir, e isso fortalece a confiança em uma parceria saudável entre o governo estadual e a nossa administração", concluiu.