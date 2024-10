Apoiadores de Trump atacam Harris com ofensas racistas em Nova York

Apoiadores ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump apresentaram insultos grosseiros e racistas em um comício em Madison Square Garden neste domingo, 27. Vários deles insultaram a vice-presidente e candidata democrata à presidência, Kamala Harris, que busca se tornar a primeira mulher negra presidente da história.

Um comediante de stand-up fez comentários obscenos e racistas sobre latinos, judeus e negros, todos círculos eleitorais importantes nas eleições, a apenas nove dias de distância. "Não sei se vocês sabem disso, mas há literalmente uma ilha flutuante de lixo no meio do oceano neste momento. Acho que se chama Porto Rico", disse o comediante Tony Hinchcliffe, cuja piada foi imediatamente criticada pela campanha de Harris, que compete com Trump para conquistar as comunidades porto-riquenhas na Pensilvânia.

O amigo de infância de Trump, David Rem, referiu-se a Harris como "o Anticristo" e "o diabo". O empresário Grant Cardone disse à multidão que Harris "e seus cafetões irão destruir nosso país".

O evento foi um espetáculo surreal, com uma programação que incluía o presidente da Câmara, Mike Johnson, o psicólogo de TV Dr. Phil McGraw e o ex-lutador profissional Hulk Hogan. E isso tudo antes de o candidato presidencial republicano subir ao palco, atrasado pelo menos duas horas.