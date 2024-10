Alex: ‘continuarei honrando confiança de S. Bernardo como deputado federal'

O candidato do Cidadania ao Executivo de São Bernardo, Alex Manente, em vídeo postado nas suas redes sociais, parabenizou seu adversário, Marcelo Lima (Podemos), pela vitória e afirmou que vai continuar honrando a confiança do eleitor de São Bernardo como deputado federal. O podemista venceu as eleições com 55,74% dos votos válidos, contra 44,26% de Alex.

“Chegamos ao segundo turno e só tenho a agradecer. Estou lisonjeado com cada um dos 163.429 votos que recebi. É a maior votação que já recebi em minha vida. Guardarei com carinho cada cumprimento nas ruas, cada troca de ideias e cada gesto a favor da democracia”, pontuou.

O cidadanista afirmou que ligou para Marcelo Lima para parabenizá-lo pela vitória e que, na condição de cidadão de São Bernardo que recebeu quase metade dos votos para a Prefeitura, vai cobrar da futura administração que cumpra promessas e respeite a população.