Perto do acesso à elite nacional, Peixe pega Ituano fora de casa

Apenas duas vitórias separam o Santos do retorno à Série A do Brasileiro. E nesta segunda-feira (27), contra o Ituano (19h), que briga contra o rebaixamento à Série C, o Alvinegro tem uma boa oportunidade de encaminhar o acesso à elite do futebol nacional.

Apesar da situação confortável, o Peixe ainda disputa o título da competição e precisa do resultado, já que ocupa o topo da tabela, com 59, empatado com o Sport, segundo colocado. E além de jogar fora de casa, o Santos espera um adversário jogando pela sobrevivência na competição. Em 18º, com 34 pontos, o Ituano ainda tem chances de permanecer na Segunda Divisão.

Durante a preparação para o confronto, o lateral-esquerdo JP Chermont retornou aos treinos com o restante do elenco, e deve retomar a vaga de titular na equipe do treinador Fábio Carille. Por outro lado, Giuliano e Luan Peres continuam em recuperação no departamento médico.