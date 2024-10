Timão tem duelo-chave contra degola com Cuiabá

Após um primeiro duelo que desapontou a torcida na semifinal da Sul-Americana, contra o Racing-ARG, o Corinthians não tem tempo a perder, e já tem outro duelo decisivo na briga contra o rebaixamento no Brasileiro, diante do Cuiabá, às 19h desta segunda-feira (27), na Arena Pantanal.

Com os resultados do fim de semana, o Timão entra em campo com motivação extra, e depende apenas de si para sair da zona da degola. Atualmente, o Alvinegro está em 18º lugar, com 32 pontos, e pode ascender ao 15º.

Com a vitória, além de deixar os quatro últimos, o Timão pode afundar o adversário, penúltimo, com 27 pontos, na zona de rebaixamento. O time do Centro-Oeste tem apenas um triunfo nos últimos sete compromissos pelo torneio.

Substituído por lesão no duelo contra os argentinos, o volante Martínez é desfalque certo para o comandante Ramón Díaz. O escolhido para a posição deve ser Charles, ao lado de Breno Bidon ou Alex Santana.

Barrado no último jogo por não chegar em acordo de renovação de contrato com o Timão, o atacante Giovane continua de fora da lista de relacionados.