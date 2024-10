Que se torne um dos principais do País, diz criador de festival

São Bernardo, um dos berço da cinematografia brasileira, se prepara para a segunda edição do seu Festival de Cinema, de 24 a 30 de novembro de 2024, uma celebração cultural que ressignifica a rica história dos Estúdios Vera Cruz. Com mais de 3,6 mil metros quadrados e 20 metros de pé direito, os lendários estúdios que abrigaram a Companhia Cinematográfica Vera Cruz, famosa nos anos 1950 como a “Hollywood Brasileira”, abrem suas portas para receber cineastas de todo o País em um evento que se consolida no calendário nacional.

Rudy Serrati, ator e cineasta de São Bernardo, é o idealizador do festival, evento que busca não só celebrar o presente da cinematografia brasileira, mas também reviver o passado glorioso dos estúdios da companhia. Fundada em 1949, a Vera Cruz foi um marco do cinema nacional, produzindo filmes de renome internacional como O Cangaceiro. Serrati, formado como ator na Fundação das Artes, em São Caetano, percebeu o potencial da cidade e decidiu reavivar essa memória com o festival, que chega à segunda edição e visa expansão.

“O festival nasce da necessidade de existência e de preservação da cultura dessa terra. São Bernardo foi o berço do cinema brasileiro, e essa história precisa ser contada”, afirma Serrati, que fala com paixão sobre o legado da Vera Cruz.

Ao longo de sua carreira no audiovisual, ele sempre sentiu o impacto da história cinematográfica do município, mas foi após a pandemia que conseguiu materializar seu projeto de vida. “Muitas pessoas tentaram preservar essa história, e agora sinto que estou com esse bastão nas mãos”, reflete o cineasta, que vê o festival como um movimento de resgate e de celebração.

A primeira edição do evento, realizada em 2023, homenageou grandes nomes como Léa Garcia e Ruth de Souza. “Conheci Dona Léa e entendi a urgência de fazer esse festival. Quando fui atrás de artistas como Eliane Lage, percebi que essa memória estava se apagando”, explica.

A segunda edição promete fortalecer ainda mais esse legado, com quase 600 filmes inscritos de todo o Brasil. Mesmo com um período de inscrições reduzido, o festival se consolida como espaço essencial para novos e veteranos cineastas.

Serrati destaca a importância do evento para a cidade e para o País. “O festival não é só uma celebração local. Estamos falando de um patrimônio cultural brasileiro, que formou gerações de profissionais. É fundamental que o Brasil conheça essa história e mantenha viva essa memória.”

Rudy espera que o evento continue crescendo e, mais do que isso, se torne um dos principais festivais de cinema do País. “Estamos ressignificando esse espaço de uma forma popular, criativa e cultural. Sou apenas um agente intermediando essa celebração. Tenho certeza de que este evento será próspero”, conclui.

O FESTIVAL

As Mostras “Terra do Cinema” e “Terra Bernardo” incluem curtas e longas-metragens nos gêneros de ficção, documentário e animação – e revelam novos talentos ao lado de cineastas consagrados. Para Rudy, a escolha de realizar o evento nos estúdios tombados tem um valor simbólico. “O objetivo é mostrar não só para os moradores da região, mas para todo o Brasil, que essa memória está viva e deve ser valorizada. São Bernardo teve uma relevância cultural imensa, e o festival pode trazer essa relevância de volta.”

A segunda edição do festival trará novidades como o Troféu Adoniran Barbosa, uma homenagem ao cantor, compositor e ator que transitou por diversas linguagens artísticas, de forma semelhante ao que muitos artistas de hoje buscam fazer.

“Adoniran tinha essa alma de artista popular que se comunica com o Brasil de uma maneira única, e queremos consagrar artistas que também têm esse perfil”, explica Serrati.

O troféu se junta ao “Pérola Negra, Ruth de Souza”, que será entregue novamente como parte das homenagens a essa figura importante do cinema nacional.