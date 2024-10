Sainz faz corrida fantástica, fatura GP da Cidade do México e desbanca favoritos

Carlos Sainz confirmou a expectativa sobre o bom ritmo da Ferrari ao vencer o Grande Prêmio da Cidade do México de Fórmula 1 neste domingo. Lando Norris se meteu na dobradinha da escuderia italiana e ficou em segundo com a sua McLaren. Charles Leclerc terminou em terceiro.

Com o sexto lugar, Max Verstappen, líder do Mundial, chegou a 362 pontos, contra 315. Agora, 47 pontos separam o holandês do segundo colocado. Leclerc é o terceiro, com 291, seguido por Oscar Piastri, com 251, e Sainz, com 240. No Mundial de Construtores, a McLaren lidera com 566, contra 537 da Ferrari. A Red Bull tem 512, muito pelas atuações abaixo de Sergio Pérez.

A corrida teve uma largada espetacular. Verstappen espremeu Sainz, que largou mal, e tomou a liderança. Norris tentou ficar atrás do holandês na zona suja para aproveitar o descuido do piloto da Ferrari. Leclerc, da escuderia italiana, também não largou bem. No meio do grid, houve um acidente com Yuki Tsunoda e Alexander Albon e logo o safety car entrou na pista.

A partir da sexta volta a corrida teve um começo de verdade. Verstappen aproveitou para conseguir uma boa vantagem em relação a Sainz. Com o uso da asa móvel liberada, Fernando Alonso foi para cima de seu companheiro de Aston Martin, Lance Stroll. Na oitava volta, Sainz conseguiu ultrapassar Verstappen atirando o carro em cima da zebra.

Verstappen e Norris se tocaram na pista e foram para fora do traado - deixando Leclerc assumir a segunda posição. Em um segundo embate, o holandês jogou o britânico para fora da pista. O caso rendeu punição de 20 segundos dos comissários para o piloto da Red Bull, que entenderam que o atual campeão cometeu duas infrações. Correndo sua 400ª corrida pela F-1, Fernando Alonso, da Aston Martin, teve problemas no carro e abandonou na 16ª volta.

O líder do campeonato parou no box para trocar os pneus e cumprir sua punição de 20 segundos e voltou em 15º, à frente de Pérez. Lewis Hamilton também parou e voltou na 10ª colocação. Sainz e Leclerc seguiam sua dobradinha ferrarista na liderança com folga. Com 30 segundos de vantagem em relação e Leclerc, Sainz voltou na liderança.

Enquanto a chuva começava a cair pela volta 42, Verstappen já havia pulado do 15º para a 6ª posição, mas longe da dupla da McLaren. Colegas de equipe, George Russell e Hamilton disputavam a quarta posição do inglês, que não segurou o compatriota. Já Norris fazia uma volta mais rápida que a outra e ultrapassou Leclerc depois que o monegasco saiu da pista, assumindo a segunda posição.

O destaque negativo foi o mexicano Sérgio Pérez, que corria em casa e terminou em último, na 17ª posição e uma volta atrás dos outros. Na liderança, Sainz cruzou a linha de chegada com extrema tranquilidade.

Confira o resultados do GP do México de F-1:

1.º - Carlos Sainz (ESP/Ferrari), em 1h20min09s435

2º - Lando Norris (ING/McLaren), a 4s748

3.º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 36s149

4.º - Lewis Hamilton (ING/McLaren), a 44s734

5.º - George Russell (ING/McLaren), a 48s241

6º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 58s677

7º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), a 62s347

8º - Oscar Piastri (ITA/McLaren), a 64s005

9º - Nico Hulkenberg (ALE/Haas), a 1 volta

10.º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 1 volta

11.º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 1 volta

12.º - Franco Colapino (ARG/Williams), a 1 volta

13.º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), a 1 volta

14.º - Valteri Bottas (FIN/Sauber), a 1 volta

15.º -Zhou Guanyu (CHI/Sauber), a 1 volta

16.º -Liam Lawson (NEO/RB), a 1 volta

17.º - Sérgio Pérez,(MEX/RB), a 1 volta.

Não completou: Yuki Tsunoda