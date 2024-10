Marcelo Lima é eleito prefeito de São Bernardo

Marcelo Lima, 41 anos, foi eleito prefeito de São Bernardo neste domingo (27). Após obter a maior votação no primeiro turno, o candidato do Podemos liderou as pesquisas durante toda a segunda etapa do pleito e derrotou Alex Manente (Cidadania) com boa folga.

Com 100% das urnas apuradas, Marcelo obteve 205.831 votos, ou 55,74% dos votos válidos, contra 163.429 (44,26%) do postulante do Cidadania.

Nascido em São Bernardo, Marcelo Lima é formado em Gestão Pública. Elegeu-se vereador pela primeira vez em 2008 pelo PPS e reeleito em 2012 pelo mesmo partido. Em 2016, filiou-se ao Solidariedade e se candidatou ao cargo de vice-prefeito de São Bernardo na chapa encabeçada por Orlando Morando (PSDB), chapa essa que venceu as eleições no segundo turno. Em 2020, já pelo PSD, reelegeu-se vice-prefeito, repetindo a fórmula vencedora com Morando.

Em 2022, Marcelo Lima voltou ao Solidariedade e, nas eleições do mesmo ano, elegeu-se deputado federal por São Paulo com 110.430 votos. Mudou de partido em 2023 para o PSB e acabou perdendo o mandato por infidelidade partidária, em decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Neste ano, migrou ao Podemos para disputar a Prefeitura, após o PSB confirmar apoio a Luiz Fernando Teixeira (PT).