Egito propõe cessar-fogo de dois dias entre Israel e Hamas

O presidente do Egito, Abdel-Fattah el-Sissi, anunciou neste domingo, 27, que o país propôs um cessar-fogo de dois dias entre Israel e o Hamas, durante o qual seriam libertados quatro reféns detidos em Gaza.

Em Cairo, El-Sissi disse que a proposta também inclui a libertação de alguns prisioneiros palestinos e a entrega de ajuda humanitária à sitiada Faixa de Gaza.

El-Sissi disse que a proposta visa "fazer avançar a situação", acrescentando que assim que o cessar-fogo de dois dias entrar em vigor, as negociações continuarão para torná-lo permanente.

Não há cessar-fogo há 11 meses, desde a pausa de uma semana nos combates em novembro, durante a qual 105 reféns foram libertados em troca de 240 prisioneiros palestinos.

O Egito tem sido um mediador-chave juntamente com o Catar e os Estados Unidos. Esta é a primeira vez que o presidente do Egito propõe publicamente tal plano. Não houve resposta imediata de Israel ou do Hamas. Fonte: Associated Press.