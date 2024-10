Em escola de Mauá, tiros são ouvidos na abertura das urnas

Disparos causaram a preocupação de comerciantes e eleitores no Jardim Maria Eneida ao começo da manhã deste domingo (27). O episódio aconteceu na Escola Estadual Prof. Manoel Rodrigues (R. Dr. João Carlos de Azevedo), por volta das 8h, quando as urnas para votação do segundo turno municipal foram abertas no local.

Segundo a organização da escola, os agentes policiais de plantão contabilizaram 5 disparos e ao menos um cartucho foi localizado na via. Viaturas de reforço foram chamadas para atender a ocorrência, sem o registro de feridos.

"Quando cheguei para abrir a loja, já estavam seis carros da polícia aqui. Achei estranho porque o primeiro turno foi bem tranquilo", comentou uma comerciante, 72 anos, que preferiu não se identificar.

Guto Torino, dono de um bar a poucos metros da escola, suspeitou que a interpretação dos vizinhos foi alarme falso. "Soltei fogos às 6h aqui para comemorar o jogo do Torino F.C, da liga mauaense, de ontem", disse em tom de desconfiança.

Aos 56 anos, o morador João Nilson, entretanto, não deu margem à dúvida. "Se não tinha fumaça, não tinha rojão. O que eu ouvi foi tiro mesmo e muita gente pode confirmar. Tava subindo a rua na hora, um horror", finaliza.

O Diário aguarda nota da SSP (Secretaria de Segurança Pública) sobre o assunto